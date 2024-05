Viola come il mare 2: anticipazioni e cast/ Addii e nuovi arrivi: chi c’è con Francesca Chillemi e Can Yaman

Viola come il mare 2: gli addii del cast

L’attesa per l’inizio della seconda stagione di Viola come il mare sta per terminare. Venerdì 3 maggio, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata di Viola come il mare 2. Accanto a Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti indiscussi della fiction, ci saranno nuovi personaggi che sostituiscono i personaggi che, dopo aver fatto innamorare i telespettatori nella prima stagione, non ci saranno nelle nuove puntate. In Viola come il mare 2, infatti, non ci saranno Claudia Foresi (Simona Cavallari), Alex (Mario Scerbo), Domenico (Tommaso Basili) e il Pm Buscemi (David Coco). Al loro posto sono diversi i nuovi personaggi che contribuiranno a rendere più dinamiche le vicende dei personaggi interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman.

Tra i nuovi personaggi troviamo Chiara Tron che interpreta la videomaker Tamara Graziosi e che diventa la migliore amica di Viola e Ninni Bruschetta che interpreta Leonardo Piazza, il nuovo editore di Sicilia WebNews che, della vecchia squadra, decide di rinnovare il contratto alla videomaker Tamara e alla cronista Viola, ma nel cast ci sono anche altri, nuovi personaggi.

I nuovi personaggi di Viola come il mare 2

Non tutti i nuovi personaggi di Viola come il mare 2 aiuteranno Viola nel lavoro e nella vita privata. A crearle qualche difficoltà sarà Vita Stabili, la nuova direttrice di Sicilia WebNews, interpretata da Alice Arcuri e che, con Viola, si mostrerà molto esigente. Spazio, poi, a Lorenzo Scalzo è Raffaele Noto, il nuovo reporter sportivo, bello e affascinante che preferisce le storie leggere e senza impegno. Tuttavia, l’incontro con Maryam (Virginia Diop), la nuova cronista, di famiglia islamica, potrebbe cambiare la sua visione dell’amore.

Novità anche in commissariato dove arrivano Giovanni Scifoni che interpreta Matteo Ferrara, il nuovo Pm della procura di Palermo il cui atteggiamento non sarà visto di buon occhio da Demir e Giovanni Nasta che interpreta Turi D’Agata, nuovo collega di Demir. Tra gli altri personaggi troviamo Valeria Milillo che interpreta Sonica Tacconi, la madre di Demir; Jonis Bascir che presta il volto a Osman Demir, il padre di Francesco e Kyshan Wilson che intepreta Farah, una ragazza giunta in Italia tramite la tratta degli schiavi e che viene presa sotto l’ala protettrice da Demir.











