Viola come il mare 2/ Anticipazioni puntata 16 maggio 2024: Farah è incinta, il padre è davvero Demir?

Continua la serie tv di successo Viola come il mare 2, in onda in prima visione assoluta su Canale 5 con la terza puntata questo giovedì 16 maggio alle ore 21.40 su Canale 5. La storia, ambientata in una Palermo dai mille colori, coinvolge la giornalista Viola – protagonista interpretata da Francesca Chillemi – e l’affascinante e tenebroso ispettore di polizia Francesco Demir – interpretato da Can Yaman. Prima di tuffarci nelle anticipazioni di Viola come il mare 2 per la puntata di questa sera, scopriamo ulteriori curiosità sulla fiction di Canale 5.

La fiction si ispira liberamente al romanzo intitolato “Conosci l’estate?” scritto da Simona Tanzini, e vede alla regia Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 – in onda questa sera su Canale 5 – si ricollegano inevitabilmente agli ultimi eventi vissuti dai protagonisti. Viola e Matteo Ferrera – il nuovo PM – coltivano un rapporto di vicinanza non solo professionale e lo scenario inizia ad indispettire non poco Demir. Ma vediamo ora cosa accadrà questa sera e quali saranno i risvolti dello splendido intreccio raccontato dalla serie.

Viola e Demir, un ‘tira e molla’ con una rivelazione choc: nella prossima puntata di Viola come il mare 2…

Stando alle anticipazioni di Viola come il mare 2 per la puntata di questa sera – giovedì 16 maggio – Viola e Demir arrivano a scoprire un’importante verità:ok Pietro Martino è il padre biologico dell’ispettore di polizia. Nel frattempo, i protagonisti si troveranno di fronte a un nuovo caso che riguarda la morte sospetta di un giovane musicista. Non mancherà anche un ulteriore avvicinamento di Viola al PM Matteo Ferrara, mentre Francesco Demir continuerà ad osservare sempre più preso dalla gelosia.

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 proseguono con un possibile risvolto nel rapporto tra Viola e Demir, a dispetto delle ruggini dovute al rapporto della protagonista con il nuovo PM. La conoscenza di una donna di nome Farah porterà però ad un nuovo fraintendimento tra i due; ben presto verrà però a galla la verità. La giovane è a conoscenza di una notizia decisamente clamorosa: è incinta e, il padre, sarebbe proprio Francesco Demir. Come la prenderà Viola? Fari puntati sulla puntata di questa sera per scoprirlo!











