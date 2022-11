Viola come il mare 2, si farà?/ Anticipazioni “Stiamo già scrivendo la seconda stagione”

Viola come il mare: rinnovata per una seconda stagione

Questa sera, venerdì 4 novembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “Viola come il mare”, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. La serie, ambientata a Palermo, è basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. Tanti fili ancora aperti in “Viola come il mare”: don Andrea è davvero il padre di Viola? La ragazza se ne andrà da Palermo? Come evolverà il rapporto fra Viola e Francesco?

Molti di queste domande troveranno risposta nel finale di stagione, ma i fan della fiction possono dormire sonni tranquilli: in seguito al successo dei primi episodio “Viola come il mare” è già stata rinnovata per una seconda stagione! “Viola come il mare 2” si farà. A dare la notizia, è stato il produttore Luca Bernabei, amministratore Delegato di Lux Vide.

Viola come il mare 2: i nuovi episodi in scrittura

“Viola come il mare” ha registrato un ottimo risultato nel primo episodio – 3.403.000 spettatori con uno share del 20.4% – e un calo nel secondo (2.868.000 spettatori con uno share del 17.5%), ma in poco tempo la fiction ha conquistato una schiera di fan, grazie anche ai due protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, da sempre molto amati dal pubblico tv.

“La seconda stagione? Si farà. Mentre il pubblico aspetta la terza puntata, il produttore Luca Bernabei ci dà in esclusiva la notizia ufficiale che ci sarà il sequel di “Viola come il mare”: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione” annuncia”, ha riportato Tv Sorrisi e Canzoni. Al momento le riprese della seconda stagione non sono ancora iniziate, mentre le riprese della prima stagione erano iniziate a settembre 2021 e terminate ad aprile 2022.

