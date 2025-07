Quando va in onda Viola come il mare 3? Slittano le riprese per la gravidanza di Francesca Chillemi

Nel palinsesto di Canale5 invaso dalle dizi turche solo una fiction italiana ha catalizzato l’attenzione ottenendo degli ottimi ascolti ed un ottimo riscontro di critica e pubblico: Viola come il mare. Mediaset ha deciso di riproporre le puntate delle prime due stagioni ogni weekend, sabato e domenica a partire dalle 15.10 circa in attesa dell’arrivo della nuova stagione, ma quando va in onda Viola come il mare 3? Inizialmente la messa in onda delle puntate della terza stagione era prevista per la primavera del 2026.

Tuttavia, la gravidanza di Francesca Chillemi ha fatto slittare le riprese e dunque la messa in onda di Viola come il mare 3. In un’intervista a Fanpage, infatti, la sceneggiatrice Elena Bucaccio aveva annunciato che le riprese della terza stagione della fiction di Canale5 sarebbero iniziata a maggio e giugno ma proprio poche settimane prima l’attrice che interpreta la protagonista Viola Vitale, Francesca Chillemi ha annunciato di essere incinta, tra l’altro una gravidanza non facile, e questo ha comprensibilmente fatto slittare il ritorno sul set.

Anticipazioni Viola come il mare 3: trama stravolta per l’addio di Can Yaman e l’arrivo di Rodrigo Guirao Diaz

La gravidanza di Francesco Chillemi facendo slittare le riprese darà modo alle sceneggiatrici ed ai sceneggiatori di stravolgere la trama ed adattarla al meglio. Anche se manca l’ufficialità non sembrano esserci dubbi sul fatto che Can Yaman non sarà in Viola come il mare 3 tanto che il sempre attento sito di DavideMaggio ha annunciato chi sarà il sostituto dell’attore turco: Rodriguo Guirao Diaz. Classe 1980, è argentino e conosciuto in Italia per aver recitato nelle serie teen Il mondo di Patty e Violetta mentre in anni più recenti è stato tra i protagonisti de La Certosa di Parma al fianco di Alessandra Mastronardi.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Viola come il mare 3 l’uscita di scena di Can Yaman è un bel problema ai fini della trama. Trama che, a grandi linea, ruota attorno alla storia d’amore della giornalista Viola Vitale con l’Ispettore Capo della polizia Francesco Denir. Proprio sul finire della seconda stagione Demir dice a Viola: “La mia vita non esiste senza la tua. Voglio stare con te, oggi e per sempre…” Come verrà cambiata la trama della nuova stagione?