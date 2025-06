Francesca Chillemi ha confermato che "Viola come il mare 3" si farà: le parole dell'attrice al BCT Festival di Benevento 2025

La nuova stagione di “Viola come il mare” si farà. Ad annunciarlo è stata Francesca Chillemi, la protagonista della fortunata serie tv di Mediaset. La notizia è arrivata al BCT Festival di Benevento 2025, nel corso del quale la Chillemi si è mostrata con uno splendido abito bianco, confermando di fatto i rumors sulla sua seconda gravidanza: l’attrice è infatti in dolce attesa. Ma, tornando a “Viola come il mare”, nel giardino dell’Antum Hotel di Benevento, Francesca ha confermato che la serie tv si farà. L’attrice, dopo i selfie con i fan, ha parlato al pubblico in Piazza Santa Sofia, confermando che la fiction avrà una terza stagione.

Ospite nella serata di sabato 29 giugno, Francesca Chillemi ha ripercorso prima la sua carriera e poi confermato ai fan la terza stagione della fiction in onda su Canale 5. La serie tv che vede protagonista l’attrice che interpreta anche suor Azzurra in “Che Dio ci aiuti”, vede sulle scene anche Can Yaman, attore turco molto amato dal pubblico italiano. I due, insieme sul set, hanno mostrato di avere un’affinità importante, riuscendo ad attirare i fan con la profondità dei loro personaggi. Ottimo anche il feeling tra loro: un esperimento riuscito, dunque, tanto da convincere la Mediaset a produrre la terza stagione.

“Viola come il mare 3” si farà: “La produzione…”

“Non so ancora quando, ma sì, la produzione mi ha confermato che Viola come il mare 3 si farà” ha dichiarato Francesca Chillemi al BCT Festival di Benevento 2025. Grande la gioia di tutti i fan, che hanno seguito con grande trasporto la serie tv di Mediaset, che nelle precedenti due stagioni ha raccolto ottimi numeri in termini di share e auditel. Dunque, la Mediaset ha deciso di confermare la terza stagione, che si farà e vedrà ancora tra i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, coppia amatissima.