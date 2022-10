Viola come il mare/ Anticipazioni 14 ottobre: Demir e Farah, cresce l’attrazione…

Viola come il mare, anticipazioni terza puntata 14 ottobre 2022: Demir indaga con Farah e…

Le anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre 2022, svelano che le indagini di Demir sul traffico di esseri umani proseguono, e sulla scena del crimine voleranno scintille con Farah. Quest’ultima è stata salvata dall’Ispettore nella scorsa puntata, il quale ha deciso poi di ospitarla a casa sua, andando anche oltre le regole. Demir sa quanto sia pericoloso il suo caso, ma è pronto a tutto per dare una svolta alle indagini. Farah potrebbe essere proprio la chiave per aiutarlo in questa brutta faccenda, ma la ragazza afferma di non sapere molto.

Intanto, Viola è troppo occupata in redazione per preoccuparsi di Demir. Infatti Sicilia Web News è sulla bocca di tutti quando un giornalista di punta viene coinvolto nelle indagini sulla morte di un imprenditore. Forse centra qualcosa con l’omicidio? La redazione è in subbuglio, e tutti si domandano cosa sia realmente accaduto alla povera vittima.

Viola come il mare, anticipazioni terza puntata 14 ottobre 2022

Le anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre 2022, svelano che Viola ha trovato in Raniero, un ragazzo più giovane di lui, una felicità inaspettata. Non solo la sta aiutando nella ricerca del padre, ma le permette di non pensare a Francesco Demir; dopo il rifiuto di quest’ultimo, che ha detto di non cercare una relazione stabile, Viola ha ritrovato la pace e il sorriso grazie a Raniero. Proprio a lui scopre qualcosa di sorprendente su sua madre, che finora ignorava.

A quanto pare la donna aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima, forse per rintracciare il padre biologico di Viola. La nostra giornalista di cronaca nera non ne sapeva niente, ma forse questo indizio è la chiave giusta per rintracciare suo padre e avvicinarsi a lui. Intanto, Demir deve indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada. E’ un caso complicato, che tuttavia non gli impedisce di proseguire sulle sue indagini superate sul traffico di essere umani. E durante una perquisizione, l’attrazione tra lui e Farah cresce fino a portarli a un punto di svolta. Demir si getterà alle spalle Viola? Come riceverà lei la batosta?

