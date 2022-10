Viola come il mare/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: il segreto di Tamara

Viola come il mare, la fiction su Canale 5

Questa sera, venerdì 21 ottobre, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di “Viola come il mare”, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Nei due nuovi episodi continuano le avventure di Viola Vitale legata a doppio filo con il poliziotto Francesco Demir: tra loro c’è una forte attrazione, ma se lei è in cerca di uomo che si impegni lui, invece, non vuole niente di serio. La giornalista, quindi, sta cercando di costruirsi una storia d’amore con il giovane Raniero. Ma tra le indagini e la ricerca spasmodica di suo padre, sembra che la sfortuna la perseguiti.

La fiction diretta da Francescco Vicario e ambientata a Palermo sta riscuotendo buoni ascolti, anche se la terza puntata ha registrato un leggero calo con 2.626.000 spettatori e il 15,6% di share.

Viola come il mare, anticipazioni quarta puntata 21 ottobre

Nella quarta puntata di “Viola come il mare” in onda questa sera su Canale 5 Viola è deciso a partire per Pantelleria per un weekend romantico con Raniero. “Niente mi impedirà di andarci”, dice la giornalista. Ma tutto sembra remare contro di lei: prima un fastidioso raffreddore, poi l’intricato omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo e infine lo sciopero dei mezzi. Viola riuscirà a partire con Ranieri? Tra un caso e l’altro, Francesco Demir porta avanti la sua indagine privata sui trafficanti. Il poliziotto ha preso le distanze da Farah ma quando la ragazza scappa dal centro di accoglienza, si attiva per ritrovarla. Intanto, mentre indaga sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi, Viola scopre una sorprendente verità sul conto dell’amica e collega Tamara. Viola è pronta a confessare a Raniero della sua malattia: ma un incidente in macchina precede le sue intenzioni. Come reagiranno Raniero e Francesco quando sapranno la verità?

