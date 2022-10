Viola come il mare/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: il padre di Viola è un prete?

Viola come il mare, la fiction su Canale 5

Questa sera, venerdì 28 ottobre, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la quinta e penultima puntata di “Viola come il mare”, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Nei due nuovi episodi Viola Vitale continua a cercare il padre. Un misterioso sacerdote ha chiamato la giornalista per dirle di interrompere la sua ricerca: “Smetti di cercare tuo padre lui non può aiutarti, ormai è un’altra persona”. È lui il padre di Viola? Intanto Ranierio ha scoperto che Viola è malata e ha preso le distanze.

Anticipazioni Viola come il mare, puntata 28 ottobre/ Demir in crisi per Farah

Francesco Demir invece deve fare i conti con la morte di Farah. La fiction diretta da Francescco Vicario e ambientata a Palermo sta riscuotendo buoni ascolti: la quarta puntata ha appassionato 2721.000 telespettatori con share del 16,30%.

Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata 28 ottobre

Ecco le anticipazioni della quinta e penultima puntata di “Viola come il mare” in onda questa sera su Canale 5. Raniero ha scoperto che Viola è affetta da una malattia neurodegenerativa. Inizialmente il giovane si allontana dalla giornalista, ma poi torna da lei e le propone di andare a vivere insieme. Viola, però, continua a tergiversare. Francesco, invece, è in crisi dopo aver saputo del ritrovamento del corpo di Farah: ma è davvero lei la donna che è stata trovata sulla spiaggia? Viola e Francesco si ritrovano a lavorare per due casi: il sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un noto imprenditore.

Viola come il mare/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: il segreto di Tamara

Viola è rimasta turbata dalla telefonata in cui un uomo – lei non sa che si tratta di un sacerdote – le chiedeva di smettere di cercare il padre. Sarà Tamara a offrire un fondamentale aiuto per rintracciare l’uomo che potrebbe essere suo padre. Demir continua la sua indagine sul traffico di esseri umani e ha un’intuizione che potrebbe rivelare una verità preoccupante…

