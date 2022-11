Viola come il mare/ Anticipazioni ultima puntata 4 novembre Canale 5: chi è Don Andrea?

Viola come il mare, anticipazioni sesta e ultima puntata 4 novembre

Viola come il mare saluta il pubblico di Canale 5 con la sesta e ultima puntata, che vedremo in onda il 4 novembre. Si tratta del finale di stagione, infatti un secondo capitolo è già in fase di scrittura, e la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman tornerà molto presto sugli schermi. In questo ultimo appuntamento di Viola come il mare, composto da due episodi, la protagonista è ancora molto delusa dal comportamento di Don Andrea e dal modo in cui lui l’ha cacciata non appena lei ha insinuato la possibilità che potrebbe essere suo padre, l’uomo che sta cercando da quando è arrivata a Palermo. Nel dettaglio, le anticipazioni di Viola come il mare ci dicono che Viola cercherà di distrarsi da quanto accaduto di recente per concentrarsi su un nuovo caso che prende a cuore.

La giornalista infatti si appassiona alla storia di un uomo che è alla ricerca della figlia scomparsa, di nome Dalila. Un caso, appunto, che somiglia molto alla sua storia personale, sebbene con ruoli invertiti. Demir crede che le indagini possano collegarsi alla morte di Farah e indagherà a fondo per riuscire a scovare la verità.

Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata su Canale 5

Come finirà Viola come il mare? Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata, in onda su Canale 5 venerdì 4 novembre, ci svelano che l’Ispettore Demir, proprio come Viola, si immergerà nel caso di Dalila quando vedrà dei tratti in comune con quanto accaduto a Farah, la giovane che aveva salvato dal traffico di esseri umani. E più scava a fondo, più Demir si convince che ci sia una vera e propria talpa nella polizia che agisce nell’ombra per depistare le sue indagini. Non è un mistero: l’Ispettore lo dice da tempo, e ora sembra esserne sicuro.

Intanto, Viola è ormai fin troppo coinvolto nelle indagini tanto da sentirsi male; durante le sue ricerche emerge poi un doloroso punto emerso che spinge la giovane giornalista in uno stato di disperazione tale da costringerla a cercare aiuto nella medicina e nei farmaci. I problemi, però, non finiscono qui poiché questo evento genera una serie di fatti a catena che porteranno la protagonista a incontrare una persona sbagliata…











