Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata 4 novembre/ Viola in pericolo, Demir…

Viola come il mare, finale di stagione 4 novembre

Venerdì prossimo 4 novembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la sesta e ultima puntata di Viola come il mare, la fortunata fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Come si concluderà la fiction diretta da Francesco Vicario? Il finale sarà chiuso o lascerà spazio a una seconda stagione? Dopo la prima puntata di Viola come il mare, che venerdì 30 settembre ha avuto la meglio su “Tale e quale show”, il produttore Luca Bernabei ha annunciato che la seconda stagione si farà, precisando che le sceneggiature delle future puntate sono già in fase di scrittura.

Anche se manca ancora l’ufficialità ci sono buone possibilità che le vicende di Viola Vitale e Francesco Demir non si concluderanno con la puntata di settimana prossima.

Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata

Sono ancora molti i nodi che Viola Vitale deve sciogliere. La giornalista con l’aiuto di Francesco Demir è arrivata davanti alla chiesa dove vive il misterioso sacerdote che l’ha chiamata. Il prete è suo padre o solo un amico del genitori? Ma anche Demir ha ancora dei conti in sospeso: cosa è successo davvero a Farah e sopratutto cosa si nasconde davvero dietro il traffico di esseri mani su cui sta indagando? Negli ultimi due episodi di Viola come il mare, in onda venerdì 4 novembre in prima serata su Canale 5, la scomparsa di una giovane ragazza porta alla scoperta di una sconcertante verità legata al caso che Francesco sta seguendo da mesi.

Viola tenta di aiutarlo, ma senza volerlo si mette in pericolo. I fan della fiction si chiedono se finalmente, nell’ultima puntata, Viola e Francesco si lasceranno andare ai sentimenti che provano…

