Viola come il mare, calano gli ascolti: confermata la seconda stagione?/ La risposta

Viola come il mare al via con Can Yaman e Francesca Chillemi

Prosegue l’appuntamento TV con Viola come il mare, la fiction light-crime Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, per cui é stata ufficialmente confermata la seconda stagione. La nuova serie TV prodotta da Lux-vide con RTI per Canale 5 vede Francesca Chillemi e Can Yaman, reduci dal ritiro del Filming Italy Best Movie Award al Festival del Cinema di Venezia 2022, interpretare i rispettivi ruoli della giornalista Viola Vitale e l’ispettore capo di polizia Francesco Demir. I due protagonisti si ritrovano a collaborare dopo l’arrivo di Viola a Palermo, dove la giornalista affetta da sinestesia intende mettersi alla ricerca del padre mai conosciuto e che potrebbe aiutarla a fare luce sul suo fenomeno neurologico, consistente nella contrapposizione di due sfere sensoriali, per cui lei percepisce le emozioni attraverso i colori delle persone e viceversa. La sindrome, tuttavia, si rivela essere uno strumento importante per la coppia di Viola come il mare, nella risoluzione dei casi di cronaca, per cui i due protagonisti sono chiamati alle indagini. Sul posto di lavoro e non solo, tra i protagonisti interpretati da Can Yaman e Francesca Chillemi palpabile é il magnetismo e non si esclude che la prima stagione di Viola come il mare possa rivelarsi il preludio di una storia d’amore. I fan dell’attrice messinese e il divo turco si auspicherebbero non solo l’unione di Viola e Francesco, ma anche una lovestory ufficializzata in piena regola tra i due attori protagonisti, sulla scia dei gossip che li vedrebbero nascondere un flirt top secret oltre il matrimonio che vincola Francesca Chillemi a Stefano Rosso, da cui lei ha avuto la figlia Rania.

Nell’attesa di scoprire se possa scattare la scintilla dell’amore tra i due protagonisti di Viola come il mare, dentro e fuori il set, intanto Luca Bernabei, che ha prodotto per Lux Vide il progetto, ha rotto ogni indugio annunciando la realizzazione della seconda stagione TV della fiction. Come riporta TV, Sorrisi & Canzoni, Bernabei sull’onda dell’entusiasmo scatenato dall’ottimo esordio della fiction ha confermato la scrittura delle nuove sceneggiature che preludono alla seconda stagione di Viola come il mare.

Questo ancor prima che con la messa in onda della seconda puntata Viola come il mare subisse un calo di tre punti di share, rispetto al debutto TV. La perdita di spettatori (20.4% – 3,40 mln vs 17.5% – 2,8 mln) al momento non può dirsi insanabile. Il pubblico TV sta imparando a conoscere la trama e i personaggi della fiction attraverso gli amatissimi Can Yaman e Francesca Chillemi, anche via social, dove i due attori vantano un importante volume di seguito. Pertanto non si esclude una progressiva crescita degli ascolti TV di Viola come il mare, a partire dalla terza puntata, attesa per il 21 ottobre 202 su Canale 5.

