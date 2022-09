Viola come il mare, Can Yaman spoiler/”Vedremo tutti i colori con la sinestesia”

Viola come il mare: cast, episodi e trama con Can Yaman e Francesca Chillemi

Cresce l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per l’inizio della messa in onda di Viola come il mare, la litgh crime fiction emessa da Mediaset e prodotta da Lux Vide per RTI, che vede nel cast gli attori protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi vestire i panni di Francesco Demir e Viola Vitale. Il genere della fiction, in partenza venerdì 30 settembre e in prima serata su Canale 5, é il light crime, dal momento che l’elemento cardine poliziesco, dato dai casi su cui Francesca Chillemi e Can Yaman nelle vesti della giornalista di cronaca nera Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir indagano, abbraccia via via toni più leggeri, che intrecciano tra gli altri i rapporti personali tra i due protagonisti della storia.

La fiction Viola come il mare si compone in tutto di 12 episodi, suddivisi in 6 puntate di 50 minuti circa e 2 episodi ciascuna, e terminerà il 4 novembre. La serie inoltre é diretta dal regista Francesco Vicario e basata sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini edita da Sellerio.

Per ciò che concerne la trama di Viola come il mare, la protagonista, Viola Vitale a cui presta il volto Francesca Chillemi torna da Parigi in Sicilia, sua terra natale, dopo essersi sempre occupata di comunicazione di moda. Al rientro in Sicilia la giornalista affetta da sinestesia comincerà a scrivere di casi di cronaca nera, avvalendosi della sua condizione neurologica consistente nella sovrapposizione di due o più sensi tra loro, che le permette di associare i colori alle emozioni e si rivelerà un “super potere” nelle indagini condotte nella serie TV. Nella sua Palermo, luogo in cui é ambientata la fiction, Viola Vitale avvierà la ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Nell’ambito della cronaca noir, poi, farà la conoscenza del dell’ispettore capo della polizia, Francesco Demir.

Se Viola tende a fidarsi del prossimo e a vivere con empatia verso l’altro tutti gli aspetti della vita, Francesco appare schivo e diffidente, dopo un passato turbolento alle prese con una situazione familiare non proprio facile e felice, dettata anche dal miscuglio multiculturale delle sue origini italo-turche, seppur impegnandosi sul posto di lavoro per garantire la tutela dei diritti dei più deboli.

Che Francesca Chillemi e Can Yaman, Viola Vitale e Francesco Demir, siano protagonisti di un amore in Viola Vitale? Uno degli spot promozionali della fiction, andati ad oggi in onda sulle reti Mediaset ha spoilerato una scena d’amore, passionale, di un rapporto carnale consumatosi sul set tra i due attori protagonisti. Il che potrebbe dare risposta affermativa all’interrogativo. Intanto, a fornire ulteriori spoiler di Viola come il mare, in vista del debutto TV della fiction Mediaset, é Can Yaman, via Instagram.

‘Percepisco le emozioni delle persone attraverso un colore’- é lo spoiler condiviso dall’attore turco reduce dal ritiro del premio Filming Italy Best Movie International al Festival del Cinema di Venezia 79-. È arrivato il momento di scoprire qual è il super-potere della nostra protagonista: Viola vede attraverso i colori quello che le persone di fronte a lei stanno provando. Parliamo di #sinestesia, un fenomeno sensoriale-percettivo in cui determinati stimoli evocano sensazioni di natura diversa da quella normalmente sperimentata”. Quindi, il monito del divo turco a seguire Viola come il mare in TV: ” E quando vi diciamo che le vedremo di tutti i colori, beh… ora sapete perché! #Viola ComellMare sta arrivando, ci vediamo venerdì 30 settembre in prima serata su Canale5!”.













