Viola come il mare, Can Yaman svela la data di inizio messa in onda/ Web va in tilt!

Viola come il mare ai nastri di partenza, con Can Yaman e Francesca Chillemi: la data di inizio messa in onda

Manca sempre meno al via ufficiale della messa in onda di Viola come il mare, o almeno questo é stando a quanto ripreso dal profilo Instagram ufficiale del divo turco protagonista dell’attesa fiction Mediaset, Can Yaman. Ebbene sì, il sexy e tenebroso attore protagonista di fiction di successo come Daydreamer e Bittersweet, mentre é atteso al Festival del Cinema di Venezia 2022 insieme alla co-protagonista di Viola come il mare e collega attrice di origini spagnole, Francesca Chillemi, ha reso nota via social la data di inizio messa in onda di quella che si preannuncia essere la fiction TV regina di ascolti della stagione televisiva post-vacanze estive targata Canale 5.

Il lavoro filmografico é prodotto da RTI e Lux Vide e vede la coppia di attori interpretare i ruoli dell’ispettore capo Francesco Demir e giornalista affetta dalla sinestesia, Viola Vitale. La sinestesia é un fenomeno percettivo di natura neurologica e presente fin dall’infanzia, in cui avviene il sincronismo funzionale di due organi di senso, per cui può manifestarsi che un suono evochi un colore e un sapore possa produrre una sensazione tattile.

Il messaggio di Can Yaman che annuncia il via a Viola come il mare

Nell’attesa del via a Viola come il mare, il fascinoso Can Yaman, eletto personaggio TV dell’anno all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ha così anticipato la data di inizio messa in onda di Viola come il mare, mandando il web in visibilio: “Sembra incredibile, ma finalmente ci siamo, che grandissima emozione! Viola come il mare arriverà a fine settembre su Canale 5”.

Queste le righe che il profilo Instagram di Can Yaman ha riportato a corredo dell’immagine della locandina di Viola come il mare, che riprende la data 30 settembre 2022, fissata per l’inizio della messa in onda della fiction TV. E i commenti social dei telespettatori non si sono di certo fatti attendere: ”é una grandissima emozione anche per noi, Can, stiamo contando i giorni”; “Sarà una grande emozione vederti recitare in italiano… Vorrei che fosse già fine settembre “; “Non vedevamo l’ora che arrivasse questo momento “. Insomma, Viola come il mare chiama e il pubblico sembra già rispondere positivamente.

Che gli ascolti TV possano premiare la fiction di Can Yaman e Francesca Chillemi al debutto, assicurando al prodotto Mediaset una seconda stagione?











