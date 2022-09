Viola come il mare, dov’è stata girata?/ Location: i colori, dalla Sicilia al Lazio

Viola come il mare: ecco sono ambientate le scene della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Nella prima serata di Canale 5 datata 30 settembre 2022, va in onda la prima puntata di Viola come il mare, l’attesa fiction Mediaset ambientata in Italia e che vede protagonisti del preludio di una lovestory multiculturale la coppia di attori del momento, Can Yaman e Francesca Chillemi. La fiction, prodotta da Lux Vide e RTI e diretta dal regista Francesco Vicario, ha come set principale la regione Sicilia, quindi il Sud Italia, la cui bellezza suggestiva é data dal suo essere multicolore, per le mille culture e la ricca varietà di colori che demograficamente e in natura presenta la regione siciliana, una peculiarità della Sicilia che é rappresentata fedelmente nel cast della fiction Viola come il mare dalla coppia multiculturale Can Yaman e Francesca Chillemi. Nelle vesti dell’ispettore capo di origini turche Francesco Demir e la giornalista siciliana Viola Vitale, i due attori si fondono nella trama di Viola come il mare in un mix multicolore dato dai loro colori, che dicono molto di più di quanto trapela all’apparenza, almeno dal punto di vista della sinestesia.

Quest’ultima é la condizione neurologica da cui é affetta la giornalista Viola, ovvero la sovrapposizione di due sfere sensoriali per cui lei vede le emozioni delle persone attraverso i colori delle stesse. Una sorta di dono più che una malattia, un sesto senso che si renderà di fondamentale importanza per le indagini che conducono i ruoli protagonisti in Viola come il mare, opera light crime ambientata principalmente a Palermo, e anche a Roma. Nella città siciliana la protagonista condivide con l’altro protagonista una terrazza con vista sulla Cattedrale Normanna della città.

Per girare la nuova serie tv, la produzione ha scelto la Sicilia come location principale, ma le riprese si sono concentrate non solo a Palermo centro ma anche in provincia, soprattutto a Termini Imerese e a Terrasini. In alcune scene di Viola come il mare si riprendono la Torre Alba, il villaggio dei pescatori e il lungomare Peppino Impastato di Terrasini, dove si è girato il rinvenimento del corpo di un ragazzino, vittima di incidente. Palermo é quindi location dei casi di cronaca nera che vede collaborare in sede di indagini i due protagonisti, interpretati da Can Yaman e Francesca Chillemi.

Le altre location di Viola come il mare, insieme a Palermo

In altre scene si riconoscono la spiaggia di Mondello, tra il Monte Pellegrino e Capo Gallo, il porto di Palermo e alcuni dei monumenti più rappresentativi della città e capoluogo siciliano come il Teatro Massimo e la Palazzina dei Quattro Pizzi che sorge nell’area della ex Tonnara Florio. Dalla Sicilia al Lazio, la fiction Viola come il mare inoltre riprende anche la suggestiva bellezza di Civita Castellana, sita in provincia di Viterbo, dove il palazzo comunale e le via adiacenti sono state scelte per delle specifiche riprese.

Viola come il mare è una fiction tratta dal libro, in parte autobiografico, di Simona Tanzini, Conosci l’estate? Nell’opera la protagonista giornalista si trasferisce da Roma a Palermo, e nella fiction Viola come il mare, invece la giornalista passa nel corso della trama da Palermo a Roma, più precisamente negli studi televisivi Lux Vide a Formello.











