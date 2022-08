Viola come il mare, é prevista la seconda stagione?/ Can Yaman insinua il dubbio

Can Yaman e la compatibilità con Francesca Chillemi: si prevede una seconda stagione per Viola come il mare?

Can Yaman e Francesca Chillemi si preparano per il grande debutto della messa in onda della nuova fiction che li vede protagonisti. Si tratta di Viola come il mare, la nuova serie TV in partenza su Canale 5 il prossimo 30 settembre 2022, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv delle reti Mediaset e che vede Can Yaman e Francesca Chillemi rispettivamente interpretare i ruoli dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale. La fiction Mediaset per il momento attende il suo debutto TV con la prima stagione e intanto Can Yaman, tra i nuovi post pubblicati sul suo profilo Instagram, potrebbe aver regalato ai fedeli sostenitori un’anticipazione importante concernente la messa in onda della fiction. L’attore turco ha postato il video in cui -in risposta ad una serie di quesiti di coppia- emerge il tasso di compatibilità che intercorre tra lui e la collega Francesca Chillemi e la cui descrizione sembra alludere alla possibilità che la fiction possa avere un prosieguo per una seconda stagione.

Il messaggio sibillino di Can Yaman

“Ci arriviamo con la compatibilità, se ci sarà una seconda stagione sarà sicuramente 100”, si legge tra le righe della caption sibillina del sexy turco. Per la serie ” gli opposti si attraggono”, non dovrebbe rappresentare per lui la mancanza di compatibilità con la collega. Il post, tuttavia, potrebbe essere pensato dall’attore come mera strategia promozionale, volta ad assicurare una media di ascolti TV ottimale.

