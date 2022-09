Viola come il mare, fiction canale 5/ Trama, cast, numero puntate e anticipazioni

Viola come il mare al via il 30 settembre: tutte le curiosità e le anticipazioni della fiction di Canale 5

Nella prima serata del 30 settembre 2022, su Canale 5, ha il via la messa in onda di Viola come il mare, la fiction Mediaset prodotta da RTI con Lux vide, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, nei rispettivi ruoli dell’ispettore capo di polizia Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale. La fiction é dal genere light crime, in quanto fonde i toni leggeri della commedia con le scene poliziesche delle indagini di casi di cronaca nera condotte dal duo di protagonisti, ed é tratta dal libro parzialmente autobiografico di Simona Tanzini, Conosci l’estate?. La fiction TV si compone di 12 episodi suddivisi in 6 puntate da due episodi ciascuna ed é ambientata principalmente a Palermo, quindi nella regione Sicilia del Sud Italia. Non mancano tuttavia nella fiction delle scene riprese nel Lazio. “Girare in Sicilia è stato molto coinvolgente – ha riferito il divo turco protagonista Can Yaman, a Tele Sette – Palermo mi ha accolto con un calore strepitoso. Ho adorato il cibo, gli odori e i colori di una città con secoli di storia e di tradizione”.

VIOLA COME IL MARE/ Anticipazioni 30 settembre e diretta: Viola arriva a Palermo

Salvo cambiamenti repentini per ciò che concerne la programmazione TV di Viola come il mare, la fiction Mediaset va in onda su Canale 5 ogni venerdì sera ed é trasmessa in replica in streaming sull’apposita piattaforma Mediaset-infinity.

Per ciò che concerne il cast di Viola come il mare, oltre a Can Yaman e Francesca Chillemi nella trama cooperano attori già noti per altre produzioni televisive: Simona Cavallari (la direttrice del sito), Chiara Tron (Tamara), Giovanni Nasta (Turi D’Agata), David Coco (Santo Buscemi).

Sinestesia, cos'è e come funzione/ A Viola come il mare, la protagonista Viola Vitale ha un potere

Can Yaman e Francesca Chillemi: é amore sul set di Viola come il mare?

La trama di Viola come il mare vede Can Yaman e Francesca Chillemi fondersi in un miscuglio eterogeneo di culture, con i ruoli di Francesco Demir, ispettore capo di polizia di origini turche, e Viola Vitale, giornalista italiana, che seppur apparentemente distanti si mostreranno sempre più vicini e complici nella sostanza, attenti però a tenersi in equilibrio sul filo sottile dell’attrazione tra loro, le due facce opposte della stessa medaglia. Dapprima su fronti opposti, poi finiranno a vedersi protagonisti di una collaborazione, che seppur non facile si rivelerà il preludio di una lovestory. Demir è abituato a ragionare solo con la sua testa e Viola è abituata a dire sempre la sua.

Viola come il mare, dov'è stata girata?/ Location: i colori, dalla Sicilia al Lazio

Lei si fida di tutti, lui non si fida di nessuno, lei cerca il dialogo, lui tira un pugno, lei si basa sulle emozioni, lui solo sulle azioni. Bisogna trovare la giusta mediazione, ma, soprattutto, bisogna resistere a quell’invisibile filo d’attrazione che da subito li lega…











© RIPRODUZIONE RISERVATA