Viola Melpignano, ex moglie di Andrea Merloni/ Un matrimonio da sogno e poi…

Viola Melpignano chi è? Regina delle masserie di lusso, è lei l’ex moglie di Andrea Merloni, l’imprenditore trovato morto oggi nella sua casa in seguito ad un malore, all’età di 53 anni. Il loro matrimonio, andato in scena nel 2009, aveva messo insieme la bella Melpignano e il golden boy dell’industria e della finanza italiane con un matrimonio di lusso alla presenza di grandi protagonisti della vita sociale ed economica italiana, dal presidente della Banca Nazionale del Lavoro, Luigi Abete, all’onorevole Massimo D’Ale­ma; Simona Ventura e Caterina Balivo, ma anche Lucio Dalla e Nancy Dall’Olio, con la famiglia Merloni al gran completo. Dopo la cerimonia, sette minibus hanno portato gli ospiti nei resort della fami­glia Melpignano e proprio nella Masseria San Domenico si è poi svolta la festa prima di un volo che li ha portati ad Ibiza.

Viola Melpignano, chi è l’ex moglie di Andrea Merloni

Le cose non sono andate come previsto e per i due è arrivato il divorzio, ormai due anni fa. Da allora Andrea Merlo­ni ha deciso di dedicarsi alla bella vita passando il suo tempo sullo yatch senza vincoli e senza paletti visto che dal matrimonio con la Melpignano non sono arrivati figli. Dalle prime ricostruzioni, nei suoi ultimi giorni di vita Andrea avrebbe fatto un breve sosta a Milano e poi sarebbe ripartito per Ibiza. Al momento non vi è una nota ufficiale su eventuali dichiarazioni di Viola Melpignano.



