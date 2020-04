Viola Valentino a Pomeriggio 5/ Da Francesco Mango al nuovo album: gli ultimi gossip!

Pubblicità

Nuova puntata di Pomeriggio 5 e anche oggi, nella seconda parte, Barbara D’Urso ospiterà alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi ci sarà Viola Valentino, la nota cantante nonché ex moglie di Riccardo Fogli. È proprio di amore che la Valentino potrebbe chiacchierare in diretta con la conduttrice, e non solo in merito all’ex marito ma anche al compagno attuale Francesco Mango. Proprio di recente si è parlato della coppia quando la cantante ha scoperto che il suo compagno ha un altro figlio. “Scoprire che Francesco Mango abbia un altro figlio mi gratifica molto” – ha scritto infatti in quella occasione, per poi aggiungere – “Adesso è come se stessi con un’altra persona. Mi devo abituare, lo devo ammettere ma sono felicissima per lui”. Viola Valentino potrebbe però parlare anche di musica nel corso della sua ospitata a Pomeriggio 5.

Viola Valentino, il nuovo album si intitola “E sarà per sempre”

“E sarà per sempre” è il titolo del nuovo lavoro discografico di Viola Valentino, un album che contiene 20 brani, tra cui alcuni dei suoi più noti, oltre a tre inediti e due cover quali Che m’importa del mondo di Rita Pavone e La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. In un’intervista rilasciata a MyDreams, la cantante ha dichiarato: “È un disco a cui tengo in modo particolare, dedicato a ciò che penso della vita e dell’amore. – e ha infatti specificato che – Il brano Lungometraggio, ad esempio è il film della vita vista dagli occhi di un uomo, Domani è un altro giorno parla di omofobia, I tacchi di Giada di violenza sulle donne. Sono stata sempre sensibilizzata da certi argomenti e ogni brano rappresenta ciò che intendo raccontare.” Così ha concluso: “Spero che il mio disco riesca a dare conforto a quelli che attraversano momenti di difficoltà”.



