Viola Valentino al Grande Fratello Vip?/ Appello: “Lì troverei la dimensione giusta”

Dopo la conferma del conduttore e degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, i più curiosi iniziano a chiedersi quali potranno essere i protagonisti che popoleranno la Casa il prossimo anno. Se le ipotesi non mancano, anche le candidature sono molte. Tra queste spicca quella di Viola Valentino. La nota cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli si dice pronta a rimettersi in gioco in tv dopo le ultime ospitate televisive e, magari, proprio nel noto reality di Canale 5. Lo conferma lei stessa in un messaggio pubblicato su Instagram nel quale non solo conferma il desiderio di tornare sul piccolo schermo ma lancia quello che sembra un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, che sarà il conduttore della prossima edizione.

Viola Valentino nel cast del Grande Fratello Vip?

“A Music Farm mi sono molto divertita, ma adesso potessi scegliere di fare un’altra esperienza simile opterei per il GF Vip: – scrive Viola Valentino in un post pubblicato su Instagram nelle ultime ore. Poi spiega – in un reality di questo tipo troverei la dimensione giusta per esprimermi. Amo poi la psicologia e le relazioni.” Infine tagga il programma e il conduttore, quasi per attirare la sua attenzione: @_grandefratello_vip4 @grandefratellotv @alfosignorini #animebelle” Un appelloo che potrebbe essere facilmente accolto da Alfonso Signorini che, ricordiamo, quest’anno esordirà come conduttore del Grande Fratello Vip, al posto di Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno, nel ruolo di opinionisti, Pupo e Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. La Valentino rientrerà nel cast?





© RIPRODUZIONE RISERVATA