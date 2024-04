Viola Valentino, chi è la cantante/ Il matrimonio finito con Riccardo Foglio, lui: “Mi cacciò di casa”

Viola Valentino, chi è l’attrice ed ex modella

Viola Valentino è una cantante, attrice ed ex modella italiana. Classe 1949, ha cominciato la propria carriera come modella per poi trovare anche il successo come cantante con il singolo Comprami che le permette di scalare le classifiche italiane. Oltre a lavorare nel mondo della musica, ha recitato anche in alcuni film e nel 2006 ha partecipato al talent di Raidue dal titolo “Music Farm”. Nella sua vita privata, la Valentino ha attraversato diversi momenti difficili. Nel 2019 ha rivelato di essere stata affetta da carcinoma e di essersi sottoposta a chirurgia e chemioterapia.

“È una malattia subdola che ho avuto la fortuna di prendere in tempo. Non ho perso i capelli” – ha detto a Storie Italiane riferendosi alle cure – “l’ho preso in tempo. Onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno solo i miei amici”.

Viola Valentino e la fine del matrimonio con Riccardo Fogli

Per quanto riguarda la vita privata, Viola Valentino, nel 1971, ha sposato Riccardo Fogli. Dopo un anno, però, il rapporto tra i due è entrato in crisi a causa della relazione tra il componente dei Pooh e Patty Pravo. A parlarne, nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica In nella puntata del 7 aprile 2024, è stato proprio Riccardo Fogli.

«È successo che io mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. Poi iniziarono a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo».











