Viola Valentino ha rilasciato una lunga intervista a Leggo, in occasione dell’uscita di una serie tv sulla sua vita. Al momento, infatti, si sta lavorando a “Comprami”, un piccolo capolavoro biografico sulla sua storia di vita da attrice e da cantante. Tra le dichiarazioni rilasciate a Leggo, Viola Valentino ha parlato anche del suo secondo matrimonio con il marito Francesco Mango: “Le dico la data: 18 maggio a Belpasso. Sarà un matrimonio spirituale“, ha detto.

Perchè Viola Valentino si sposa per la seconda volta? A parlare durante l’intervista è anche Francesco Mango, che spiega di aspettarsi un bellissimo evento con una loro performance. Ma soprattutto saranno nozze aperte al pubblico dove tutti potranno partecipare con ospiti come Roberto Serafini, i Beans e tante altre star. Il marito della cantante spiega che il loro primo matrimonio è stato privato e di averlo vissuto piuttosto male, motivo per il quale quest’anno hanno deciso di sposarsi una seconda volta: “La prima volta è stata lei a chiedermi di sposarla, questa volta gliel’ho chiesto io“, confessa.

Francesco Mango, intervistato insieme a Viola Valentino a Leggo, ha raccontato il motivo per il quale ha vissuto male il primo matrimonio con la cantante. Il motivo è stato il pettegolezzo della gente, che parlava solo della loro differenza d’età. All’epoca, racconta il marito della Valentino, era più suscettibile alle critiche, ma oggi che è più grande non dà più peso ai commenti esterni. Anzi, confessa che tra i due la più giovane è proprio la moglie: “Quando un uomo più grande si mette con una donna più giovane, non fa niente. Ma quando accade il contrario… un casino!“, spiega.

Dopo il primo matrimonio, la gente aveva iniziato a parlare malissimo di loro, “La gente ci criticava per la differenza d’età, tutti parlavano male e io stavo malissimo, sono ingrassato“. Francesco Mango racconta anche che dopo la morte di sua madre, Viola Valentino lo ha aiutato molto a riprendersi e che con lei ha finalmente trovato una famiglia a 360 gradi. Infatti, p stato adottato quando aveva ben 42 anni, dopo una vita passata senza padre e in tutto questo la moglie lo ha supportato facendolo sentire meno solo e molto amato.