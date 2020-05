Viola Valentino/ Da Riccardo Fogli a Francesco Mango: scontri e novità a Pomeriggio 5

Pubblicità

Viola Valentino torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi 20 maggio. Solo pochi giorni fa, la cantante si è collegata con Canale 5 per raccontare una vicenda alquanto particolare che ha come protagonista anche il suo fidanzato Francesco Mango. A quanto pare, la Valentino ha scoperto solo di recente che in realtà Francesco ha un altro figlio. “Non le ho mai detto che ho un bambino per 7 anni. L’ho sempre saputo, lui abitava con la mamma. L’ho nascosto sempre!” ha ammesso, senza peli sulla lingua, l’uomo, dopo il racconto fatto in studio dalla Valentino. La cantante ha infatti ammesso che da settimane lo trovava diverso, turbato e, dopo varie domande e l’aiuto di un “angel coach”, è riuscita ad scoprire tutta la verità. Dichiarazioni che hanno stupito anche Barbara D’Urso, che oggi potrebbe tuttavia occuparsi di altro.

Viola Valentino Vs Riccardo Fogli: novità a Pomeriggio 5?

Viola Valentino di recente è tornata protagonista del gossip per un botta e risposta con l’ex Riccardo Fogli. La donna ha infatti lanciato al cantante una proposta: formare una coppia artistica. Fogli ha però rifiutato l’offerta, dichiarando “Noi non abbiamo mai cantato insieme. Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power, come io non sono Al Bano, non ho la sua potenza.” Una replica che non è piaciuta alla Valentino, che ha così risposto: “c’è molto egoismo, mentre io sono una professionista. L’ultima notizia che ho letto è che non vuole, se dice che se glielo chiede il Papa va bene, se glielo chiedo io no, mi da fastidio”. Ulteriori chiarimenti sulla vicenda potrebbero arrivare oggi a Pomeriggio 5.



