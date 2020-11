Domenica Live sarà nuovamente teatrino di uno scontro a tre tra Viola Valentino, il fidanzato Francesco Mango, e il terzo incomodo, Simona Caldarone. Non è la prima volta che i tre parlano di questa storia in tv da Barbara d’Urso e la stessa conduttrice si è infervorata con il giovane fidanzato della cantante in più occasioni per via del suo comportamento ma, a quanto pare, le cose non sono ancora cambiate, e così oggi torneranno proprio da lei, per nuovi chiarimenti. Viola Valentino ha ammesso di aver saputo del tradimento mesi fa, Francesco Mango ha ammesso di aver tradito la compagna con quella che ha definito la sua dentista, e Simona Caldarone? Lei continua a parlare di una storia d’amore, di tanti incontri, di una mezza convivenza, tra una parentesi e l’altra, e anche di tante promesse che Francesco le ha fatto e che non ha mantenuto perché è stato scoperto.

Viola Valentino e Francesco Mango, a Domenica Live lo scontro con Simona Caldarone

La stessa biondina ha ammesso di aver addirittura parlato con Viola Valentino al telefono (confermando che lei sapeva tutto) ma Francesco Mango non ci sta e dopo aver chiuso con lei, liquidandola come un’amica speciale che ha visto in tutto dieci volte, ha confidato a Barbara d’Urso di amare Viola Valentino e di voler stare con lei. La loro situazione al momento è molto complicata visto che la cantante ha rivelato di abitare in due appartamenti diversi della sua casa e, forse, questa distanza c’era anche prima che lui la tradisse. Qual è la verità allora? Nuovi dettagli verranno svelati oggi pomeriggio non tanto dalla cantante, quanto dalla sua rivale in amore.



