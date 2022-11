Viola Valentino e Francesco Mango/ “Rapporto tossico e violenza verbale”: la replica a Pomeriggio 5

Viola Valentino e Francesco Mango tornano a Pomeriggio 5 per replicare alle ultime accuse

Continua la soap opera che ha come protagonisti Viola Valentino e suo marito Francesco Mango. Da settimane ormai Barabara D’Urso si occupa della spinosa questione a Pomeriggio 5, arricchendola di nuovi dettagli e testimonianze. Viola e Francesco si sono sposati da poche settimane eppure lui avrebbe una storia d’amore con un’altra donna da tre anni e mezzo e la Valentino saprebbe tutto.

Simona Caldarone, questo il nome della presunta amante, è stata ospite della D’Urso solo pochi giorni fa, accusando Francesco e Viola di avere un ‘amore tossico’ e di aver assistito a scene di violenza verbale. “Sta uscendo fuori che sembra che è solo lui, ma non è solo lui. – ha spiegato in quell’occasione – Parlo di aggressività, quello che ho visto io è che non ho mai visto lui essere violento, ho visto il contrario. Ho visto atteggiamenti sbagliati di lei verso Francesco.”

Viola Valentino e Francesco Mango, nuove testimonianze scomode sulla coppia?

Barbara D’Urso, d’altronde, ha anticipato in apertura del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 che ci sono nuove accuse che verranno svelate nel corso della diretta. Probabilmente si tratta di ulteriori testimonianza contro Francesco Mango, che ha finora sempre negato ogni accusa, compresa quella di aver sentito Simona fino al giorno del suo matrimonio con Viola. La Caldarone però ha rivelato di avere ancora la telefonata salvata sul cellulare, che potrebbe dunque essere mostrata oggi o nelle prossime puntate.

Stefania Brassi, l’ex compagna di Riccardo Fogli (a sua volta ex marito della Valentino), si è recentemente esposta sulla coppia, confermando la versione della Caldarone in merito al rapporto ‘tossico’ tra Viola e Francesco.











