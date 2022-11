Viola Valentino e Francesco Mango si sono sposati/ “Come pegno d’amore le ho regalato due capre”

Viola Valentino e Francesco Mango si sono sposati: le immagini del matrimonio a Pomeriggio 5

Viola Valentino e Francesco Mango si sono sposati: i due hanno 34 anni di differenza (Lei 73 anni, lui 39). Lo annunciano in diretta a Pomeriggio 5 che, con le sue telecamere, era in esclusiva alle nozze, celebrate qualche giorno fa. Viola e Francesco si sono sposati con una cerimonia intima, celebrata in provincia di Pavia tra amici e persone care, in un luogo poco distante da casa.

Viola Valentino e Francesco Mango "Ci sposiamo 27 ottobre"/ "Ma siamo discriminati…"

In studio Francesco Mango racconta come ha chiesto a Viola di diventare sua moglie e rivela poi di averle fatto una grande sorpresa nel giorno delle nozze: “Stavo facendo il caffè, è scesa e le ho chiesto: ‘Ci sposiamo?’ Al matrimonio le ho fatto una sorpresa, è arrivato un elicottero…” Nelle immagini delle nozze vediamo infatti Viola arrivare dal suo futuro marito a bordo di un elicottero; segue poi l’arrivo in comune e la celebrazione del rito che li rende marito e moglie.

RICCARDO FOGLI E VIOLA VALENTINO PERCHÈ SI SONO LASCIATI?/ "Patty Pravo? La amava"

Viola Valentino e Francesco Mango: il particolare pegno d’amore di lui

Questa storia d’amore sbocciata nel 2013 si è concretizzata pochi giorni fa, il 27 ottobre 2022, con una cerimonia semplice e intima. Rivedendo le immagini delle nozze, Francesco si commuove: “Ci sono voluti 10 anni per sposarci”. La rivelazione più simpatica riguarda però il regalo che lo sposo ha fatto alla sposa: “Come pegno d’amore le ho regalato due capre. – ammette lui, che aggiunge – Le abbiamo messe in giardino. Come si chiamano? Una Vittorio, l’altra Sgarbi!” In studio cala il gelo dopo questa rivelazione, stemperato solo da una battuta della D’Urso.

LEGGI ANCHE:

RICCARDO FOGLI, EX MARITO VIOLA VALENTINO/ "Ci siamo amati tanto, l'affetto rimane"

© RIPRODUZIONE RISERVATA