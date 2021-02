Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli/ “Siamo come Al Bano e Romina Power”

Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, è stata la prima moglie di Riccardo Fogli. In un’intervista a Gente, il cantante ha raccontato il loro primo incontro al Roxy Club di Milano: “Una sera, un’amica di Roby Facchinetti si presenta assieme a una bella ragazzina. Mi colpì subito, quindi preparai il mio solito sorriso e l’approccio che andava di moda in quegli anni: ‘Ciao, ma io ti conosco?’. Viola Valentino mi spiazzò completamente. ‘Chiamami Peroni, sarò la tua birra’, replicò audace. In un secondo ero cotto di lei”. Lui aveva 20 anni, lei 18. Nel 1971 si sposano: “La mia vita sembrava procedere piuttosto bene: avevo Virginia, una casa, i miei fratelli Pooh e con loro un modo di possibilità”. Ma solo un anno dopo il matrimonio, Fogli incontra Patty Pravo: “Un vero treno che mi travolse”. Per lei lascia la moglie (rimandando legalmente uniti) e i Pooh, ma dopo un anno e mezzo l’amore travolgente finisce. Fogli riallaccia i rapporti con Viola Valentino che è ancora sua moglie, ma i due si separano nel 1992, quando Fogli scopre di aspettare un figlio da Stefania Brassi, e nel 1993 arriva il divorzio.

Viola Valentino sogna un duetto con l’ex marito Riccardo Fogli

Viola Valentino e Riccardo Fogli sono rimasti in buoni rapporti: “Le storie finiscono ma il sentimento persiste, si trasforma però vive. E, se è autentico, non scompare mai. Non può. Sono stati ventitré anni e sono incancellabili. Io e Riccardo abbiamo vissuto momenti bellissimi”, ha detto la cantante qualche mese fa al settimanale Nuovo. In ricordo dei vecchi tempi, ha lanciato un appello all’ex marito: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme”. Pochi giorni dopo Riccardo Fogli ha risposto alla proposta dell’ex moglie in un’intervista a Libero Quotidiano: “Noi non abbiamo mai cantato insieme. Ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power, come io non sono Al Bano, non ho la sua potenza. Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare, un giorno”. Oggi Viola Valentino, dopo un altro matrimonio finito alle spalle, è fidanzata con Francesco Mango, più giovane di lei di 30 anni.



