Viola Valentino: “Francesco Mango mi ha tradita ma non ama Simona”/ “Solo una sbandata, sono io la moglie”

Viola Valentino conferma il tradimento di Francesco Mango a Pomeriggio 5: “L’ho perdonato”

È una storia molto intricata quella che coinvolge Francesco Mango, Viola Valentino e la presunta amante Simona Caldarone. Quest’ultima ha dichiarato di avere una storia con Mango da circa tre anni e mezzo, tradimento che in diretta a Pomeriggio 5 viene oggi confermato dalla Valentino. La celebre cantante rivela però di averlo perdonato perché quella con la Caldarone, ormai finita secondo lei, è stata una storia da poco, una ‘sbandata’.

“Sono 10 anni che vivo con quest’uomo, che lo rispetto e mi rispetta, ha avuto un colpo di testa e io l’ho anche perdonato.” sono state le parole di Viola Valentino in diretta a Pomeriggio 5. “Lui non ama quella donna, a me non frega un cavolo di quello che dice lei perché lui fa con me le stesse cose che faceva con lei se non di più.” ha quindi aggiunto la cantante sotto le espressioni stupite degli ospiti in studio.

Viola Valentino: “Francesco Mango con Simona? Solo una sbandata…”

Viola Valentino – che ha destato la preoccupazione dei presenti in studio per il suo dimagrimento – ha dunque perdonato Francesco Mango, ritenendo ormai una parentesi chiusa quella con Simona, anche perché se così non fosse non perdonerebbe nuovamente il marito. “Che lui abbia preso una sbandata succede, quella è una sbandata, non amore! Se dovessi scoprire che lui ha davvero ancora una storia con lei lo caccerei a calci in c*lo!” ha dichiarato la cantante, spiegando che Francesco: “Quando mi stava perdendo ha capito e ha fatto 10 passi indietro.” “Mi mancavi!” ha d’altronde aggiunto lui alla fine di questa dichiarazione, chiedendo infine un confronto a tre con Simona Caldarone.

