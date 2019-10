Viola Valentino, frecciatina a Riccardo Fogli?/ “Un consiglio: sii gentile, sempre..”

Viola Valentino lancia quella che ha tutto l’aspetto di essere una pungente stoccata sul suo profilo Instagram. La cantante, attrice ed ex modella ha postato proprio nelle ultime ore uno scatto che la vede al fianco di un aitante ragazzo che altri non è che il suo fidanzato Francesco Mango. È proprio a questa foto che la Valentino accompagna una didascalia che sembrerebbe essere un monito per coloro che la attaccano o che l’hanno di recente criticata. “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. UN consiglio per alcuni miei colleghi o ex mariti, no comment! #animebelle” Ed è proprio quel “ex mariti” scritto alla fine che ci fa supporre che il messaggio sia rivolto anche a Riccardo Fogli, ex marito della Valentino.

Viola Valentino, post al vetriolo su Instagram?

D’altronde tra Viola Valentino e Riccardo Fogli i rapporti sono sempre stati caratterizzati da alti e bassi. Il messaggio su Instagram potrebbe dunque essere rivolto a lui ma, più in generale, anche a coloro che hanno avuto da ridire su di lei o sulla storia con Francesco Mango. D’altronde, in un’intervista a Pomeriggio 5, la Valentino ha già manifestato il suo malcontento verso chi ha avuto da ridire per la differenza d’età col suo fidanzato: “Perché questa cosa è così scandalosa quando vediamo poi uomini molto più grandi con ragazze giovanissime. Perché non esiste la “toygirl” oltre che il toyboy? Anzi, non si tratta di un giocattoli, si tratta di uomini!” aveva dichiarato, in quel caso, la nota cantante.





