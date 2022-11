Viola Valentino furiosa con Stefania Brassi: “Attrice fallita”/ “Cadavere che torna per dire stronz*te su me”

Viola Valentino replica a Stefania Brassi: “Violenza tra me e Francesco Mango? Attrice fallita che vuole pubblicità”

Viola Valentino torna a Pomeriggio 5 più agguerrita che mai. Dopo le ultime accuse e illazioni sul suo rapporto col marito Francesco Mango, la cantante è un fiume in piena e parte col dire la sua sul videomessaggio che Stefania Brassi, l’ex compagna di Riccardo Fogli – che è stato suo marito – le ha inviato. In questo la donna dichiara di aver visto con i suoi occhi tra Viola e Francesco “uno scambio di aggressività reciproca che va ben oltre il verbale“.

La replica di Viola a queste parole è immediata: “In questa storia sono resuscitati dei cadaveri che sono ancora in piedi. Non può interessarmi di meno di lei, ne avevo dimenticato l’esistenza.” E continua lanciando ancora accuse alla Brassi: “Non esisteva prima e non esiste adesso. La gente vuole farsi della pubblicità, è un’attrice fallita! Non si chiama Sophia Loren, ma Brassi!”

E mentre Barbara D’Urso svela che proprio Stefania Brassi ha chiamato Pomeriggio 5 per una rettifica: “Mi dice di dire che è stata la compagna di Riccardo Fogli per 16 anni e non per cinque”, Viola Valentino prosegue con le sue accuse, difendendo il suo matrimonio con Francesco.

“La Brassi deve evitare di dire stronz*te – tuona in diretta su Canale 5 – perché non ci sono guerre ma al massimo solo scontri verbali che sono nostre. Noi siamo litigarelli ma ci vogliamo un bene dell’anima. Chi si intromette è perché vuole farsi pubblicità.” A chiudere la questione è stata la D’Urso, lanciando un chiaro appello a tutti coloro che la contattano per segnalare atteggiamenti violenti tra Viola e Francesco Mango: “Riceviamo tante segnalazioni di aggressività reciproca, siccome la diretta interessata smentisce categoricamente, queste persone che sono convinte andassero a denunciare”.

