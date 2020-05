Viola Valentino/ Il nuovo disco in periodo di quarantena “Ma io vivo di concerti”

Pubblicità

Fra gli ospiti annunciati per la puntata di questa mattina di Storie Italiane, anche Viola Valentino. La nota cantante comasca, famosa in particolare per il suo brano di successo “Comprami”, presenzierà in collegamento su Rai Uno, chiacchierando con la padrona di casa, Eleonora Daniele. Probabile che si torni a parlare di una vicenda molto recente, una piccola “querelle” con l’ex marito Riccardo Fogli, circa un possibile duetto fra i due. La Valentino aveva rivolto di fatto una sorta di appello all’ex Pooh, chiedendogli una reunion in stile Al Bano e Romina: “Io e Riccardo – aveva spiegato – siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme. In Italia e magari pure all’estero! Ci penso da qualche giorno. Devo chiederglielo”. Peccato però che Fogli non abbia preso la palla al balzo, e attraverso le colonne di Libero aveva di fatto chiuso a questa possibilità, anche se non a doppia mandata.

VIOLA VALENTINO E L’APPELLO A RICCARDO FOGLI

“Noi non abbiamo mai cantato insieme – le parole dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi – ho letto quello che Violetta dice. Lei non è la figlia di Tyron Power, come io non sono Al Bano, non ho la sua potenza. Credo che sarà difficile, però se il Papa ci dovesse chiamare, un giorno…”. Viola Valentino e Riccardo Fogli sono stati insieme quasi 20 anni (si erano sposati nel 1971), fino alla separazione datata 1992, e dopo il divorzio la stessa cantante di Canzo registrò la canzone ironica “Me marito se n’è ito”, versione divertente della ben più nota “El meneaito”. Viola e Riccardo Fogli sono comunque in ottimi rapporti, e più volte i due si sono scambiati sincere parole d’affetto in televisione. Oggi, come detto sopra, la Valentino sarà ospite a Storie ed è molto probabile che si affronterà anche il tema “Fogli”, oltre ovviamente a >quello legato all’epidemia di coronavirus che ha causato una crisi nel mondo degli artisti senza precedenti. L’artista ha fatto uscire recentemente un suo nuovo disco contenente inediti e cover, ma la stessa è stata più volte chiara nelle ultime uscite: “Io vivo dei concerti e dei live…”.



