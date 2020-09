Viola Valentino: “Io tradita da Francesco Mango? Lo sapevo”/ Fredella: “La usano per avere visibilità”

Solo pochi giorni fa, Barbara D’Urso ha ospitato a Pomeriggio 5 la signora Simona, che si è detta la ‘vera’ amate di Francesco Mango, fidanzato di Viola Valentino. I due starebbero insieme da un anno e mezzo e, a confermarlo, ci sarebbero messaggi e foto. È proprio per questo che la D’Urso ha deciso oggi di chiamare in studio la Valentino e avere la sua versione di questa delicata vicenda. La cantante conferma: “Si è vero, l’ho sentita. – e spiega – Le dicevo ‘Lasciaci vivere la nostra vita in pace, smettila di farsi pubblicità.’ Io però ho anche sentito delle telefonate che lui faceva alla signora Simona Calderoni e non erano telefonate piacevoli.” Preferisce, però, non entrare nei dettagli della questione e le poche dichiarazioni lasciano perplessi alcuni degli ospiti in studio. Chi, però, si schiera totalmente dalla sua parte è il giornalista Francesco Fredella.

Francesco Fredella difende Viola Valentino: “Queste donne vogliono solo apparire”

“Ma chi sono queste persone? Sono persone che cercano pubblicità.” esordisce Fredella in diretta a Pomeriggio 5. E ricorda: “Una si chiama Sara, una si chiama Simona. Lei è viola Valentino, è il personaggio, il vip del momento, da anni e io penso che queste persone vogliano soltanto apparire. Vanno nei salotti televisivi millantando storie d’amore.” Viola Valentino approva e conferma le parole dette dal giornalista in suo favore, mentre in studio si cercano di comprendere meglio le dinamiche di questo triangolo. La cantante lancia allora un invito alla D’Urso: “Metteci tutti e tre – Io, Francesco e Simona – nell’ascensore di Live non è la D’Urso, così vediamo!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA