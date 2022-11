Viola Valentino: “Matrimonio con Francesco Mango? Era tutto perfetto”/ Lui: “Finalmente basta ai pregiudizi!”

Viola Valentino e le nozze con Francesco Mango: le sue parole

Viola Valentino, cantante icona degli anni’70, il 27 ottobre ha sposato il suo compagno Francesco Antinucci, più noto come Francesco Mango, più giovane di lei di 34 anni. Lei in abito nero, suo colore preferito, lui in smoking blu; i due si sono detti sì in un paesino vicino a Pavia dove sono andati a vivere.

Ai microfoni di Diva e Donna, Viola Valentino parla del giorno delle nozze: “È stata una giornata bella, emozionante. Francesco mi ha fatto una sorpresa: ha affittato un elicottero e sono arrivata alla cerimonia così, dal cielo. Mi conosce bene e ha organizzato tutto alla perfezione: una giornata senza sfarzi, spontanea a partire dalla proposta di nozze“. La cantante continua: “Una mattina, mentre stavo preparando il caffè: “Mi vuoi sposare?” mi ha chiesto. Mi ero appena svegliata e mi è esplosa la bomba atomica addosso!” Viola Valentino sulle nozze però precisa: “Non è cambiato niente: di fatto eravamo già sposati”. Diverso il pensiero di suo marito Francesco che dichiara: “Per me tutto. Adesso sono tranquillo. Finalmente mi sento fuori da qualsiasi tipo di pregiudizio, posso vivere appieno la mia vita con lei e continuare a farle le mie proverbiali promesse“.

Viola Valentino e Francesco Mango: come si sono conosciuti

Viola Valentino e Francesco Mango sono convolati a nozze poche settimane fa, coronando il loro sogno d’amore. Ai microfoni di Diva e Donna, il marito della diva anni’70 racconta come si sono conosciuti: “Io vendevo pubblicità sulle riviste e un giornalista voleva intervistare Viola. Sono riuscito a rimediare il numero e le ho telefonato per sapere se fosse disponibile all’intervista: quella chiamata di 5 minuti è durata 4 ore. Da lì ci siamo risentiti ogni giorno, finchè mi ha invitato a un suo concerto. Quando è finito mi ha raggiunto. E’ stato un attimo: ha messo la sua mano sulla mia e lì abbiamo capito che tra noi era già nato qualcosa“.

Il marito di Viola Valentino svela se fosse o meno preoccupato della differenza d’età: “Non era un problema per me ma lo è stato per gli altri. Chiunque, estranei e non, si è sentito in diritto di giudicare la mia scelta e sono stato discriminato, preso di mira. Ne ho sofferto e ne soffro moltissimo: dopo 10 anni devo ancora giustificarmi perchè sto con una donna più grande. “











