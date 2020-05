Viola Valentino “Rischiamo la guerra civile”/ “Non guadagno nulla dal 31 dicembre”

Pubblicità

Viola Valentino ha appena pubblicato un album: si intitola E sarà per sempre e, naturalmente, la particolarità del lavoro è che sia stato dato alle stampe durante la pandemia da Coronavirus. La ex moglie di Riccardo Fogli ha fatto qualcosa di simile a Nek, di cui avevamo parlato tempo fa; c’è ancora la voglia di lavorare anche se, in questo momento, pubblicare un disco significa doverlo fare senza il conforto di qualche spettacolo di accompagnamento o anche solo una sessione di autografi a corredo della presentazione. “Gli addetti ai lavori pressavamo e ci siamo visti costretti a uscire il 14 marzo”, dunque nemmeno una settimana dopo l’annuncio del primo lockdown nazionale. Non era possibile rinunciare all’uscita, oggi Viola dice che distrarsi con la musica in questo periodo non fa male a nessuno anche se chiaramente avrebbe voluto fare uno showcase e firmare le copie.

Viola Valentino dice che l’album sta piacendo, ma che di concerti ancora non si parla: la cantante ha affermato che oggi con i dischi non si diventa più ricchi e che gli artisti come lei, che vivono del loro lavoro (“non sono Baglioni né Venditti né De Gregori”) fanno più fatica. “Il mio lavoro sono i live e non c’è nessuno che dia una mano”. Anche lei dunque ha parlato del tema spinoso di come il mondo della musica e dello spettacolo stia vivendo una condizione complicata; ha detto che gli artisti come i ristoratori sono lasciati da solo. “Quando sono finiti i soldi andremo a chiedere l’elemosina, le notizie sono sempre peggiori” le sue parole, prima di dire che ormai non è più in grado di pensare alle sciocchezze. Anzi: Viola Valentino in questi giorni fatica anche a dormire la notte. “Mi addormento alle 5, leggo e scrivo, spero di essere immune al virus anche se ho tanta stanchezza fisica e mentale”.

VIOLA VALENTINO: “RISCHIAMO LA GUERRA CIVILE”

Viola Valentino è un fiume in piena: se la prende con chi aveva promesso il congelamento dei pagamenti, con chi già tre mesi fa le ha spostato le date dei concerti, con chi in generale “sta massacrando l’Italia”. Dice che in tutto il mondo la situazione è complicata, ma che in certi Paesi “ci sono governatori con le palle, questo signore che abbiamo non ha fatto un discorso”. Riferimento evidentemente a Giuseppe Conte, che viene anche paragonato ai politici del passato; la cantante teme lo scoppio della guerra civile perché “ci sono imprenditori che si sono impiccati e che si buttano dalla finestra”. Inoltre lei ha confermato di avere problemi di salute da cinque anni e di aver già recuperato le visite che inizialmente si erano spostate; fortunatamente le cellule tumorali sono sotto controllo.

Sul presente e futuro, la Valentino ha poi detto che l’unico progetto è quello di lavorare e rialzarsi, perché in questo momento sono tutti in ginocchio. “Le cose più importanti sono i live, l’ultima serata che ho fatto è il 31 dicembre e da quel giorno in casa non entra più un soldo”. Poi Viola ha rivelato che le piacerebbe cantare con l’ex marito Riccardo Fogli: “Vedendo a ripetizione Albano e Romina ho avuto quest’idea, sarebbe piacevole fare qualche concerto dove mischiare brani suoi e miei, cantare in duo”. Dice che al momento è solo una sua fantasia e che eventualmente bisognerebbe chiedere a lui quale sia il parere su questo desiderio. Tempo fa lo avevano fatto in Russia, per questo motivo la cosa si potrebbe ripetere ma ovviamente bisognerà aspettare l’uscita da questo periodo difficile.



