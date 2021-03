Violante Guidotti Bentivoglio, moglie Carlo Calenda/ “La malattia ci ha uniti di più”

Violante Guidotti Bentivoglio è la moglie di Carlo Calenda. Classe 1973, è nata a Forlimpopoli (provincia di Forlì e Cesena) ed è una manager nel campo della comunicazione. Calenda è la moglie hanno avuto tre figli (l’ex ministro ha un’altra figlia, Tay, nata quando aveva solo 16 anni). Nel 2017 Violante Guidotti Bentivoglio è stata ricoverata per leucemia e scopre di avere un tumore al seno. A salvare la vita è stato un ragazzo di 19 anni che le ha donato il midollo: “Mi ha ridato la vita e i miei tre figli”. La signora Calenda e il suo donatore, non potendo conoscersi per legge, si sono scambiati 4-5 lettere attraverso gli ospedali: “La prima lettera che mi ha mandato l’ho incorniciata ed è sul comodino. Ogni sera, prima di coricarmi, le rivolgo uno sguardo di gratitudine”, ha raccontato al Corriere della Sera. Oggi che le condizioni di salute sono buone, Violante Guidotti Bentivoglio si impegna ad aiutare con il suo esempio chi sta affrontando la malattia: in tv racconta la sua storia e combatte per la prevenzione.

Violante Guidotti Bentivoglio, moglie Calenda

Durante la malattia, Violante Guidotti Bentivoglio ha potuto contare sul sostegno della sua famiglia, in primis di suo marito Carlo Calenda: “La mia fortuna è stata che Carlo e la la mia famiglia si sono ammalate con me. Non succede sempre, perché la malattia è qualcosa di spaventoso non solo per chi la vive ma anche per chi ti sta accanto”, ha raccontato a IoDonna. E ha aggiunto che il marito e la madre l’hanno aiutata e sfrontata a non lasciarsi andare: “La malattia è come se ti sprofondasse in un buco nero e la famiglia è la carrucola che ti cala un gancio per tirarti su”. Alla giornalista Maria Latella l’ex ministro ha rivelato: “Nella malattia Viola ed io ci siamo ancora più uniti. È stato l’anno più brutto della nostra vita, ma anche quello con i momenti più belli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA