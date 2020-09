Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda/ “Mio marito è la mia ancora”

Chi è Violante Guidotti Bentivoglio? La combattiva moglie di Carlo Calenda non ha bisogno di presentazioni visto che ha fatto della sua forza e della sua battaglia contro la leucemia e il cancro al seno un vero e proprio baluardo. Lo stesso che la porterà in tv ospite di Serena Bertone in Oggi è un altro giorno proprio in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione per il cancro al seno che ha portato in tante piazze italiane i camper per i controlli gratuiti, soprattutto in questo momento difficile di pandemia. Ma chi è Violante Guidotti Bentivoglio? Non solo è lei la moglie di Carlo Calenda, ex Viceministro dello sviluppo economico, ma è ancora una donna in carriera e una madre di famiglia che ha dovuto fare i conti con un doppio incubo.

CHI E’ VIOLANTE GUIDOTTI BENTIVOGLIO?

Violante Guidotti Bentivoglio, classe 1973, ha a che fare da sempre con il mondo della comunicazione in quanto manager e ora testimonial nella prevenzione contro i tumori. Alle spalle, invece, ha lasciato una formazione giuridica in quanto laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è nata in provincia di Forlì-Cesena e precisamente a Forlimpopoli e nel suo sangue scorre sangue blu visto che la sua famiglia è di nobili origini. Da anni è al fianco dell’ex ministro dal quale ha avuto tre figli. Proprio lui, nel 2018, ha annunciato la leucemia della moglie e in questi ultimi tempi sta evitando e riducendo al minimo le uscite proprio per evitare il peggio. Lei stessa di suo marito, ospite a La Vita in Diretta, ha raccontato: “Mio marito si è preso cura di tutti, lui allora era ministro dello Sviluppo Economico e portava i bambini con sé al lavoro per fare i compiti. La malattia colpisce non solo chi si ammala, ma anche le famiglie”.



