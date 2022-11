Violante, Michelangelo, Brenno, Inigo e Gabriele/ I cinque figli di Michele Placido

Michele Placido: la figlia Violante

Michele Placido sarà ospiti questo pomeriggio, venerdì 4 novembre, di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. L’attore è padre di cinque figli, avuti da tre compagne diverse. Con la prima moglie Simonetta Stefanelli, sposata nel 1989 e dalla quale ha divorziato nel 1994, ha avuto tre figlio: Violante (1976), Michelangelo (1989) e Brenno (1991). Nel 1988 ha avuto un figlio, Inigo, dal legame con Virginie Alexandre. Dall’attuale moglie Federica Vincenti, sposata nel 2012, ha avuto il figlio Gabriele, nato nel 2006. Violante Placido ha seguito le orme dei genitori ed è diventata attrice, debuttando nel 1993 al fianco del padre nel film “Quattro bravi ragazzi” di Claudio Camarca. Si fa notare nella commedia “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” del 1996, accanto a Stefano Accorsi e nel 2002 recita nel film “L’anima gemella” di Sergio Rubini. Nel 2010 recita al fianco di George Clooney in “The American”. Violante è anche una cantante: ha debuttato nel mondo musicale con lo pseudonimo di Viola nel 2006. È stata a lungo fidanzata con l’attore Fabio Troiano, nel 2013 è diventata mamma di Vasco, nato dalla relazione con il regista Massimiliano D’Epiro.

Simonetta Stefanelli, ex moglie Michele Placido e la relazione con Virginie Alexandre/ La nascita di Inigo

I quattro figli maschi di Michele Placido

Michelangelo Placido, appassionato di scherma, nuoto e calcio, è anche lui un attore. Nel 2022 ha recitato nel film del padre “L’ombra di Caravaggio”, in cui interpreta il fratello di Ranuccio. Anche Brenno Placido ha seguito le orme dei fratelli e dei genitori nel mondo dello spettacolo. Brano ha debuttato al cinema in “Romanzo criminale”, diretto dal padre Michele, nel 2005. In televisione ha ottenuto grande popolarità con la fiction “Tutti pazzi per amore”, nei panni di Emanuele Balestrieri. Anche Inigo Placido, figlio di Michele e Virginie Alexandre, è un attore: è apparso nei panni di Filippo nel film “Christopher Roth”, del 2010. Gabriele, l’ultimo figlio di Michele Placido, ha solo 16 anni e non si sa ancora se seguirà anche lui le orme paterne. “Più di ogni altra cosa però, m’interessa lasciare un bel ricordo ai miei figli. Quello di un padre con le sue fragilità, individualista ma sempre proteso verso di loro”, ha detto Michele Placido in un’intervista a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE:

Federica Vincenti, moglie Michele Placido/ “All'inizio i figli non la presero bene”Michele Placido: "Cinema? Fu Monica Vitti a scoprirmi"/ "Quando sarò in pensione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA