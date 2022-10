Violante Placido, chi è la figlia di Michele Placido/ Il marito Massimiliano d’Epiro e la storia con Troiano

Violante Placido è la prima figlia del famoso attore regista Michele Placido. L’attrice nata il 1 maggio 1976 a Roma sotto il segno del toro. È figlia di Simonetta Stefanello e Michele Placido. Violante è sicuramente una figlia d’arte perché oltre al noto padre Michele Placido, anche la madre è stata una bravissima attrice ed ha interpretato il ruolo di Apollonia, la sposa di Al Pacino nel capolavoro di Francis Ford Coppola, Il Padrino.

L’attrice ha avuto una carriera folgorante infatti oltre ad aver posato per la rivista Playboy e per il Calendario Matrix Onlus ha preso anche parte a diverse fiction Come Guerra e pace oltre ad interpretare il ruolo di Moana Pozzi nella serie dedicata alla pornostar degli anni 80. Inoltre con lo pseudonimo di Viola ha debuttato anche nel mondo musicale pubblicando alcuni album.

Il suo debutto nel mondo del cinema è stato fulmineo e infatti già nel 1993 ha avuto un ruolo nel film quattro bravi ragazzi al fianco di suo padre Michele Placido e poi ha recitato in Vite strozzate e Jack frusciante è uscito dal gruppo, dove ha conosciuto l’attore Stefano Accorsi.

Immediatamente è approdata anche ad Hollywood dove ha recitato in Ghost Rider ed è stata affiancata da Nicolas Cage, ma anche da George Clooney in The American.

Su George Clooney, l’attrice Violante Placido ha detto che è un fantastico compagno di lavoro e che anni prima aveva già sognato di baciarlo e poi il sogno si è avverato. Nicolas Cage invece si era invaghito della madre di Violante Placido, come racconta la famosa attrice, in una divertentissimo aneddoto in cui Nicolas avrebbe speso parole di ammirazione per la madre mentre giravano Ghost Rider in Romania.

Violante Placido: l’amore per il marito Massimiliano d’Epiro e per il loro figlio

Il marito di Violante Placido è Massimiliano d’Epiro, compagno con cui è in relazione da oltre 10 anni. I due si sono fidanzati nel 2011 e hanno avuto una storia d’amore molto intensa che ha portato alla nascita di Vasco d’Epiro, nato nel 2013. In passato Violante era legata all’attore Fabio Troiano.

La famosa attrice ha dichiarato che da bambina sognava di essere Marilyn Monroe che rappresenta il suo più grande mito e da piccola ha subito episodi di bullismo poiché i suoi coetanei la prendevano in giro facendola sentire impotente e discriminata a causa della differenza culturale e della sua estrazione sociale.

