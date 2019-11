Violante Placido/ “Marisa Bellisario ci ha insegnato che essere donna non può essere una scusa” (Illuminate)

Già protagonista di Enrico Piaggio – Un sogno italiano, Violante Placido è l’attrice-narratrice di “Marisa Bellisario – Gentlemen and Marisa”, docu-film del ciclo Illuminate 2: l’artista capitolina presterà il volto e racconterà la storia della prima top manager italiana, alla guida della Olivetti Corporation of America e dell’Italtel. La 43enne, figlia dell’attore e regista Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli, ripercorrerà le tappe della vita dell’imprenditrice, avvalendosi di preziose testimonianze: da Matilde Bernai a Sandra Milò, passando per Patrizia Grieco e Franco Tatò. Un’esperienza nuova per l’attrice, che negli ultimi anni si è divisa tra cinema e televisione: nel 2019 è stata protagonista di Modalità aereo e Restiamo amici sul grande schermo, mentre per la tv ha preso parte a Meraviglie – La penisola dei tesori ed al già citato Enrico Piaggio – Un sogno italiano. Senza dimenticare l’attività teatrale: recentemente ha recitato in Anima Christi, testo e regia di Gerardo Russo.

VIOLANTE PLACIDO: “MARISA BELLISARIO DONNA CORAGGIOSA”

«Questa donna, per chi ancora non la conoscesse, ha molto da insegnarci, il suo esempio ci spinge ad essere coraggiose, curiose, preparate, a non aver paura di niente e a prenderci quello che ci spetta»: così Violante Placido sui social network, parole che evidenziano l’importanza della figura dell’imprenditrice scomparsa nel 1988. Intervistata da Tv Blog, l’attrice ha aggiunto: «Marisa Bellisario, top manager, donna estremamente emancipata, pionieristica direi… E’ stata una donna che è diventata presidente della Olivetti Corporation in America e che, poi, è diventata amministratore delegato della Italtel che, all’epoca, era un’azienda crollata completamente, un po’ come succede a Piaggio subito dopo la guerra…». E non mancano gli elogi: «Lei è stata una delle pochissime donne che ha avuto un ruolo così importante, in mezzo a uomini, è riuscita a tenere testa a tantissime figure ma, sopratutto, è riuscita a risollevare un’azienda in 3 anni, un’azienda di 23mila dipendenti».

VIOLANTE PLACIDO: “ESSERE DONNA NON PUO’ ESSERE UNA SCUSA”

Quarto e ultimo appuntamento del ciclo “Illuminate 2”, il docu-film “Marisa Bellisario – Gentlemen and Marisa” andrà in onda oggi, giovedì 14 novembre 2019, in seconda serata su Rai3: il lungometraggio è diretto da Emanuele Imbucci, una produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema. Molti spunti arrivano direttamente dall’autobiografia della top manager d’azienda, pubblicata a soli 45 anni: dall’infanzia agli anni della guerra, passando per il percorso imprenditoriale di successo. Marisa Bellisario «ci ha insegnato che essere donna non può essere una scusa», ha sottolineato Violante Placido ai microfoni de La Stampa, con l’attrice che ha poi evidenziato: «Non era una donna che voleva fare l’uomo, ma avere un suo posto in un mondo di uomini. E senza rinunciare alla femminilità». Una grande donna ed un grande esempio per il mondo femminile di oggi: una figura che verrà giustamente omaggiata nel docu-film targato Rai…



