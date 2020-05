VIOLANTE PLACIDO, FIGLIA MICHELE/ “Il mondo dello spettacolo è nel dimentiticatoio…“

Pubblicità

È da tempo ormai che Violante Placido, semplice “essere umano”, attrice, cantante e scrittrice di canzoni (questi, essenzialmente, gli attributi che include nella sua bio di Instagram), non si fa sentire per un’intervista. Le sue ultime apparizioni sui giornali risalgono all’autunno scorso, e precisamente a metà novembre, quando è andata in onda su Rai1 l’ultima fiction che l’ha vista protagonista (Enrico Piaggio – Un sogno italiano). Lo stesso non si può dire di suo padre Michele Placido, la cui presenza abbonda tanto sui giornali quanto in televisione. Oggi, per esempio, l’attore sarà protagonista in replica di Verissimo – Le storie, il programma di Canale 5 in onda ogni sabato pomeriggio che racchiude al suo interno le migliori interviste a personaggi del mondo dello spettacolo andate in onda tra il 2019 e il 2020.

Gli ultimi post di Violante Placido su Instagram

Di Violante Placido, dicevamo, si sa giusto quello che lei sceglie di condividere con i fan sul suo profilo Instagram, che a oggi conta un buon numero di follower (ben 36,9 mila, per la cronaca). Gli ultimi due post, pubblicati in rapida successione, risalgono a ieri 1° maggio 2020, peraltro la data del suo 44esimo compleanno. Nel primo – un video – Violante festeggia mettendo su un po’ di musica; nel secondo – una foto – sorride mentre guarda dritta all’obiettivo. Quest’ultimo è corredato da una lunga didascalia, in cui invita chi la segue a guardarla su Rai3 (oltre ad augurare a tutti un buon Primo maggio): “Dimenticavo da qualche parte ci sarà una mia apparizione al concerto del 1 Maggio!! E questo per me e’ davvero un grande regalo🤗”. Poi racconta: “Nonostante tutto questo 1 Maggio per me e’ stato davvero speciale in tutti i sensi!! Basta scovare tutto il bello e ciò che c’è di buono anche quando appare nascosto. Questo vale per tutto. Essere al concertone e’ stata una sorpresa dell’ultimo minuto e sarà una sorpresa anche rivedermi. Non so se passerò dalle 20 in poi su @instarai3 o su @raiplay_official ma esserci iinsieme ad un rocker che fa parte dei miei ascolti più intensi e’ stato un vero dono 😘❤️💜”. L’attrice dice la sua anche sull’attuale situazione di disagio in cui versano i lavoratori del mondo del cinema a causa dell’emergenza Coronavirus: “Riguardo al lavoro e’ un momento duro per tutti, in tanti settori, il mondo dello spettacolo al momento è passato nel dimenticatoio un po’ per causa di forza maggiore, un po’ perché ci si dimentica di quanti posti di lavoro lo spettacolo crea, ed anche di quanto rende questa vita migliore e di quanto la onora, invece dobbiamo ricordare prprio ora quello che la musica e la cultura ci offrono per non perderci nella depressione e nell’oblio.. spero presto che troveremo soluzioni anche alternative per far sì che noi che ne facciamo parte e tutti i fruitori avranno modo di potersi nutrire di tutto quello che la cultura ci regala per elevarci e non perderci nella tristezza, la rabbia ed il nulla”.



