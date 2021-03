Violante Placido, figlia Michele Placido/ Presto in tv con “Fino all’ultimo battito”

Violante Placido, classe 1976, è la figlia di Simona Stefanelli e Michele Placido, ospite questa sera, venerdì 19 marzo, della della seconda puntata della trasmissione di Rai 1 “La canzone segreta” ci sarà anche il noto attore e regista Michele Placido. Figlia di due attori, Violante ha avuto un’infanzia avventurosa e nomade, come dichiarato da in un’intervista a Io Acqua & Sapone: “Ho avuto una famiglia abbastanza movimentata, molto insolita e con poche regole. Sono cresciuta per tanto tempo con i miei nonni ed i fratelli di mia mamma, vivendo sempre in una situazione molto viva, soggetta al cambiamento”. Violante è stata diretta dal padre Michele Placido in due occasioni, nei film “Il cecchino” e “7 minuti”. “Lavorare con mio padre è come stare nei marines: durissimo. È uno che ti azzera, uno che quando arriva sul set la mattina fa una doccia fredda a tutti. E con sua figlia è ancora più tosto”, ha confessato l’attrice a “F”.

VIOLANTE PLACIDO, FIGLIA MICHELE/ “Il mondo dello spettacolo è nel dimentiticatoio…“

Violante Placido: nella fiction “Fino all’ultimo battito”

Prossimamente Violante Placido tornerà in televisione, su Rai 1, con la nuova fiction “Fino all’ultimo battito”, diretta dalla regista Cinzia Th Torrini. Nel cast anche Bianca Guaccero, Marco Bocci e Loretta Goggi. La fiction è ambientata in Puglia, molte scene sono state girate all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e altre presso l’ospedale dismesso di Poggiardo. Il protagonista è Marco Bocci, nei panni del giovane cardiochirurgo Diego Mancini. Bianca Guaccero e Violante Placido saranno antagoniste in amore, per conquistare il cuore del bel medico. Nel cast anche Fortunato Cerlino, che interpreta il cattivissimo Cosimo Patruno, boss della mala in prigione. Per ora non sono ancora trapelati molti dettagli sulla fiction in 6 puntate, né la data di messa in onda.

LEGGI ANCHE:

Violante Placido, ex fidanzata Fabio Troiano/ "Sognavo Clooney" (Verissimo)Violante Placido/ "Marisa Bellisario ci ha insegnato che essere donna non può essere una scusa" (Illuminate)

© RIPRODUZIONE RISERVATA