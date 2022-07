Violante Placido “Papà Michele è stato duro, meglio così”/ “Marilyn Monroe mio idolo”

Violante Placido, grande artista figlia di Michele, è stata ospite stamane negli studi di Weekly, su Rai Uno. Oltre ad essere conosciuta come una grande attrice Violante Placido è anche una cantautrice: “Da tantissimo tempo ho la passione per la musica – ha spiegato in diretta tv Violante Placido – da quando ero bimba. Intorno ai 22 anni ho preso per la prima volta uno strumento in mano ed ho iniziato a comunicare, a scrivere delle cose, e questa cosa non si è più fermata, anche se la musica l’ho fatta con delle interruzioni. La chitarra è rimasta con me sempre. Quando ho bisogno di entrare in contatto con me stessa prendo la chitarra, è una forma che ti fa stare bene ed è un modo per dare forma a qualcosa”.

Luca Barbareschi pornostar in declino nel nuovo film di Polanski/ "Sarà divertente"

Sul suo ultimo singolo ‘Tu stai bene con me’: “A volte bisogna fermarsi – ha detto Violante Placido – e ascoltarsi, riuscire a capire cosa ti fa stare bene, a volte perchè perdiamo il contatto con noi stessi aggrediti da una vita frenetica, mentre altre volte ci facciamo guidare dalle pressioni degli altri o da quello che gli altri ci dicono”. Sul videoclip del suo brano, in cui la stessa Violante Placido appare con barba e baffi ma vestita da donna: “Una scelta del mio compagno, il regista Massimiliano D’Epiro. Inizialmente pensavo ad una provocazione poi mi sono convinta. Gli strati di lettura al video sono parecchi, in generale è un senso di emancipazione che può essere da se stessi o della donna. La copertina del singolo è un omaggio a Virna Lisi, una copertina anni ’60”.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 luglio 2022/ Bill e Liam vengono scoperti e...

VIOLANTE PLACIDO: “LA MIA EROINA ERA MARILYN MONROE”

Sulla sua passione per il cinema trasmessa da Marilyn Monroe, Violante Placido ha spiegato: “Quando ero bimba ho iniziato a vedere i film di Marilyn, questa figura mi ha subito incantato, aveva mantenuto qualcosa di infantile, comunicava bene con tutte le età, era diventata per me quasi un’amica di giochi. Avevo trovato anche un amico con cui avevamo fatto una sorta di musical ispirato a Marilyn Monroe”.

Chiusura sul papà Michele Placido: “Durante l’adolescenza non pensavo al cinema, è stato il cinema a bussare alla porta ma mio padre avrebbe quasi preferito fare altro. Io non mi confrontavo mai con lui su questa cosa, sentivo che forse non mi avrebbe assecondata, volevo fare questo percorso senza il suo giudizio. E’ stato sempre abbastanza duro, ma va anche bene così, non avrei voluto essere troppo protetta o sentire la pressione di volerlo accontentare. A modo loro i miei genitori mi hanno lasciato sempre libera di fare scelte ed errori. La condivisione di questo lavoro è un qualcosa che è sbocciata molto in là”.

Martina Miliddi "Amore con Raffaele Renda? Ecco com'è nato"/ "Amici mi ha insegnato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA