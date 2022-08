Violante Placido: “Vittima di bullismo, è stato doloroso”/ “Ero lontana da mio padre, in un altro paese e…”

Violante Placido a Estate in diretta: l’amore per la musica di ‘Viola’

Violante Placido è la protagonista dell’intervista nella puntata del 2 agosto 2022 di Estate in diretta. L’attrice, figlia d’arte di Michele Placido, racconta la sua passione per la musica e questa ‘doppia vita’ di cantante-attrice: “La musica mi fa compagnia anche nella quotidianità, il cinema invece è fatto anche di attese, che continuamente ci mettono in discussione. La musica in questo, oltre ad essere una forma espressiva con cui posso raccontarmi, è anche qualcosa che mi fa stare bene, una sorta di terapia.”

Violante Placido: "Amo Patty Pravo, si è reinventata"/ "Non ho pentimenti, ma..."

Dopo aver utilizzato il nome d’arte di Viola, ha poi deciso di tornare ad utilizzare il suo nome completo anche nella musica e ne spiega il perché a Roberta Capua: “C’è un’evoluzione: all’inizio ho debuttato con Viola perché nella musica volevo raccontare la mia parte più intima, autentica, lontana dal mio nome e cognome. Mi sembrava poi anche molto pomposo e lungo questo nome. Oggi Viola e Violante si sono incontrate, un po’ le esperienza hanno fatto sì che queste due anime si incontrassero.”

MICHELE PLACIDO E SIMONETTA STEFANELLI, GENITORI VIOLANTE PLACIDO/ "Spiriti liberi"

Violante Placido vittima di bullismo: “Ero a Los Angeles e…”

Roberta Capua ricorda che in giovanissima età Violante Placido ha vissuto un periodo a Los Angeles, negli Stati Uniti, ed è qui, a scuola, che ha vissuto episodi di bullismo. “Per me è stato doloroso quello che ho vissuto all’interno della scuola, però sicuramente ci sono forme di bullismo ancora più violente. – ha tenuto a chiarire l’attrice, concludendo che – Sicuramente è stata una prova, ero anche in un altro paese, lontana da mio padre, anche se bambina mi sono dovuta confrontare con una serie di cose”.

LEGGI ANCHE:

Violante Placido/ "Con George Clooney una scena spinta nel film 'The American'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA