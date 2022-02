Violentata ad Halloween da paramedico/ L’uomo nega tutto: “Mai abusato di lei”

Si torna a parlare del presunto caso di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza la notte di Halloween 2021, a Bari. Il programma Mattino 5 ha intervistato via citofono il paramedico accusato e agli arresti domiciliari di aver appunto violentato la giovane, ma lui ha negato tutto: “Non l’ho violentata nella maniera più assoluta, può dire anche di essere stata con il Papa, fino a prova contraria non sono mai stato condannato ne arrestato, quello che ha scritto il gip non mi interessa, il mio casellario giudiziale è pulita, mai violentato una ragazza”.

Canale 5 ha mandato in onda anche la testimonianza della stessa vittima che quella sera aveva alzato un po’ troppo il gomito, ed era stata quindi costretta a ricevere soccorso. “Ricordo un uomo che mi faceva salire in ambulanza e stendere sul lettino, da sola, il paramedico mi misurava la pressione, poi mi ha tolto la cintura e sbottonato la gonna, mi diceva che doveva tastarmi la pancia. poi mi ha chiesto domande sul mio ciclo, se avessi fatto una visita ginecologica e poi mi diceva che dovevo farla, viste le mie condizioni, e che doveva darmi delle gocce per non farmi vomitare, poi mi ha chiesto di aprirmi la bocca e mi ha versato dieci gocce, poi altre dieci, poi ricordo di essermi appisolata”.

VIOLENTATA A BARI AD HALLOWEEN: IL RACCONTO AGGHIACCIANTE DELLA PRESUNTA VITTIMA

A quel punto il paramedico, approfittando della situazione di euforia e nel contempo di stordimento della ragazza, ha chiesto alla stessa di masturb*arsi: “Il paramedico è sempre restato con me, non so per quanto tempo sono rimasta appisolata, poi mi sono ripresa aprivo gli occhi e mi diceva che dovevo vomitare o masturbare, mi sono messa le mie mani sulle parti intime, poi mi sono addormentata , poi lui rientrava in ambulanza, poi sentivo che qualcuno mi toccava con le mani le parti intime, sentivo il suo membro eretto da sotto i pantaloni e questo lo dico perchè l’ho visto”.

E ancora: “Non so se ha avuto un rapporto completo, ma posso dire che era violenza sessuale, lui si è approfittato di me, lo sentivo ansimare, ho sentito il mio corpo sul mio, non voglio che quanto accaduto a me possa accadere ad altre”. Il paramedico ha 36 anni, ed è accusato di aver violentato la studentessa universitaria trattenendola in ambulanza per due anni. Già in passato l’uomo aveva ricevuto una denuncia per molestie su una minorenne, accuse che lo stesso ha sempre negato.



