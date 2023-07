Violentata mentre fa jogging a Milano/ Fermato 27enne nordafricano irregolare in Italia

Dopo 7 mesi di indagine è stato arrestato il responsabile di un’aggressione ai danni di una donna violentata in quel della provincia di Milano, mentre faceva jogging. I fatti risalgono allo scorso 23 dicembre 2022, precisamente a Locate Triulzi: la vittima, ignara di quello che le sarebbe accaduto di lì a poco, stava semplicemente correndo quando è stata appunto fermata e violentata. L’aggressore è risultato essere un 27enne di origini nordafricane irregolare sul territorio italiano. Come ricorda Fanpage, la donna stava correndo in una zona di campagna non troppo distante da Cascina Nesporedo, quando ad un certo punto è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto.

Questi le ha subito tappato la bocca, di modo che la stessa non potesse chiedere aiuto e urlare, dopo di che l’ha trascinata a forza nel bosco vicino, e l’ha violentata: per lei è stato impossibile scappare ed ha dovuto subire un rapporto sessuale completo, un dramma fisico e nel contempo psicologico. Il 27enne, una volta conclusa la violenza, è scappato, mentre la vittima, una quarantenne del posto, ha chiamato il 118 ed è stata poi soccorso dagli operatori sanitari che l’hanno condotta in ospedale, dove è stato accertato lo stupro.

VIOLENTATA MENTRE FA JOGGING A MILANO: LA SVOLTA DOPO ACCURATE INDAGINI

A quel punto è scattata la denuncia ai carabinieri, con la 40enne che ha cercato di dare una descrizione quanto più minuziosa possibile del suo aggressore. Le indagini affidate alla Procura di Lodi hanno portato nelle scorse ore ad un arresto, fermo poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

Negli scorsi sette mesi gli inquirenti hanno cercato di raccogliere quanti più elementi possibile, a cominciare dalla testimonianza della vittima, passando per la visione dei filmati di sicurezza delle telecamere in zona. Una volta avuta una chiara immagine del presunto stupratore, si è cercato di risalire alla sua identità e alla fine è stato individuato un 27enne nordafricano che è risultato essere irregolare in Italia.

