Violentava minori fingendosi pranoterapeuta/ Arrestato il latitante Luciano Scibilia

Luciano Scibilia, il cui nome campeggiava nella lista Europol contenente i profili dei diciannove predatori sessuali più pericolosi a livello internazionale, è stato identificato nella Repubblica Dominicana, più precisamente a Samanà, a duecento chilometri di distanza da Santo Domingo, e gli è stato recapitato un ordine di esecuzione di una pena di cinque anni e due mesi di reclusione per via del reato di violenza sessuale su minori. L’uomo, infatti, secondo quanto riportato sulla scheda dei “sex offender”, spacciandosi per un pranoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia, ha abusato sessualmente alcune amiche della figlia della sua partner con la scusa di sottoporle a trattamenti specifici.

Secondo quanto riferito da “Il Corriere della Sera”, al momento dell’arrest0 da parte dell’Interpol dominicana, si sono registrati momenti di profonda tensione, in quanto l’intero quartiere è sceso in strada quasi a volere proteggere Scibilia, conosciuto e stimato dagli abitanti del luogo, dal momento che viveva lì da anni, convivendo nel quartiere con una donna locale e i suoi quattro figli, tre bambine e un bambino.

LUCIANO SCIBILIA ARRESTATO A SANTO DOMINGO: VIOLENTAVA MINORENNI

Ma come si è giunti all’arresto di Luciano Scibilia dopo anni dall’accaduto? Lo riporta nel dettaglio “Il Corriere della Sera”, che illustra come tutto abbia avuto inizio da una segnalazione effettuata da una delle sue vittime, la quale si è lamentata del fatto che, malgrado i reati commessi e la condanna passata in giudicato, Scibilia fosse in libertà e aggiornasse puntualmente e con regolarità il proprio profilo Facebook. Così, “gli investigatori hanno scoperto attraverso l’Inps e accertamenti bancari e postali come l’uomo percepisse una pensione e come, a Roma, ci fosse una persona che effettuava prelievi e bonifici utilizzando conti correnti intestati a lui. Su delega della procura generale, i poliziotti hanno poi iniziato un’attività di intercettazioni telefoniche che ha permesso agli agenti del commissariato Tuscolano di individuare la città di Samanà nella Repubblica Dominicana”. L’arresto è stato eseguito nella giornata di venerdì, con annessa espulsione dell’uomo da Santo Domingo e il rientro immediato in Italia.

