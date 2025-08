In Lombardia dei violenti temporali registrati nelle ultime ore hanno obbligato l'intervento dei vigili del fuoco: ecco cosa è successo

I forti temporali che si sono abbattuti sulla Lombardia nella serata di ieri e che hanno replicato poi all’alba di oggi, ha fatto scaldare all’inverosimile i centralini dei vigili del fuoco. Sono state infatti un centinaio le chiamate ai pompieri nelle ultime ore da parte dei cittadini lombardi, così come precisato dall’agenzia di stampa Ansa.

Dopo una giornata, quella di ieri venerdì 1 agosto 2025, iniziata con il maltempo ma trasformatosi poi in sole, in serata sono tornate le nuvole e poco prima della mezzanotte ha iniziato a piovere violentemente. Le zone più colpite sono state quelle di Milano e provincia, in generale in Brianza, ma anche Lecco e Brescia, un’ondata di maltempo che ha causato dei piccoli danneggiamenti senza che fortunatamente nessuno si sia fatto male. I problemi principali, ormai un must quando si verifica un forte temporale estivo, è stato causato dal crollo degli alberi, che sono stati diversi.

TEMPORALI IN LOMBARDIA, DIVERSI ALBERI CADUTI

Molti arbusti e molti rami sono caduti sulle strade, soprattutto nella zona sud di Milano precisa il sito de Il Giorno, danneggiando anche le automobili parcheggiate in strada. A Vimercate, alle porte di Monza, un albero si è abbattuto su un’auto, mentre a Cologno Monzese, nell’hinterland meneghino, una pianta è caduta su una scala di un condominio.

I vigili del fuoco sono quindi stati costretti a fare gli straordinari fra la sera di ieri e la mattina di oggi, con diversi interventi anche per piccoli allagamenti, soprattutto nella zona del lecchese, fra Olgiate Molgora, Paderno d’Adda, Calco, dove è stata chiusa anche la strada statale che da Como porta a Bergamo a viceversa. Da segnalare anche uno smottamento, avvenuto di preciso in quel di Carate Urio, sempre sul lago e anche in questo caso si è resa necessaria la chiusura della strada che passa lì vicino, la statale Regina 340.

TEMPORALI IN LOMBARDIA, SEVESO NON ESONDATO A MILANO

A preoccupare gli addetti ai lavori, fino a poche ore fa, erano in particolare i livelli dei fiumi tenendo conto che nelle ultime settimane ci sono state diverse piogge in Lombardia, con il Seveso e il Lambro che è stato monitorato per tutta la notte e anche stamattina, dopo aver registrato una crescita molto rapida. Non è stata attivata la vasca di laminazione a Milano e alla fine ha avuto ragione il Comune visto che il temporale non ha provocato alcuna esondazione.

Fortunatamente il peggio sembrerebbe essere passato visto che sia per la restante giornata di oggi, sabato 2 agosto 2025, quando per quella di domani, domenica 3 agosto, non sono previsti temporali in Lombardia. Il maltempo si sposterà infatti verso il centro e poi al sud, in attesa poi di quella che dovrebbe essere una nuova ondata di caldo in arriva dal prossimo fine settimana. Vedremo quello che accadrà con il passare dei giorni.