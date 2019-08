Violentò le figlie dei vicini: incastrato da video/ “29enne le minacciava di morte”

Dramma a Crema, provincia di Cremona: arrestato un 29enne che violentò le figlie dei vicini di casa. L’ennesimo caso di abusi sessuali su minorenni, questa volta sono finite vittime di un orco due bambine. Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe stato incastrato dai video rinvenuti sul suo telefono cellulare: l’inchiesta è partita grazie alla denuncia dei genitori di una delle vittime, con il sostituto procuratore della Repubblica di Cremona, Milda Milli, che ha potuto firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il malvivente è stato individuato e arrestato dalla squadra mobile di Crema: il reato ipotizzato è quello di violenza sessuale aggravata su minore.

VIOLENTO’ FIGLIE VICINI DI CASA: ARRESTATO 29ENNE A CREMA

Un altro terribile caso di violenza sessuale dopo i recenti episodi di Como e di Pisa, questa volta vittime delle minorenni. Il Corriere della Sera sottolinea che il 29enne è stato inchiodato da una sequenza che lo ritrae in atteggiamenti inequivocabili con una delle vittime, una bimba di appena dieci anni. Le indagini hanno permesso di scoprire che l’uomo aveva abusato anche di un’altra piccola. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, l’uomo tratto in arresto – le cui generalità non sono state rese note – avrebbe agito quando i genitori delle piccole erano assenti, approfittando del rapporto consolidato tra vicini di casa. E si garantiva il silenzio delle sue prede attraverso minacce di morte. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sui fatti del cremasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA