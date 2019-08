Violenza e razzismo in stabilimento balneare/ Chioggia, clienti pestati da buttafuori

Episodi di violenza e razzismo in uno stabilimento balneare di Chioggia. A rendersi protagonisti di questi atti sarebbero stati coloro che avrebbero dovuto salvaguardare la tranquillità dei bagnanti, ovvero gli stessi buttafuori. Secondo quanto raccontato da Repubblica.it, il personale della struttura avrebbe picchiato alcuni clienti e impedito ad un ragazzo etiope ma cittadino italiano di entrare al Cayo Blanco. Questo sarebbe bastato a convincere il questore di Venezia a proclamare lo stop di 13 giorni della licenza dello stabilimento balneare in oggetto. Eppure, emerge che i buttafuori della struttura avrebbero compiuto molte altre aggressioni. L’ultimo atto di violenza si è registrato lo scorso sabato, quando un 43enne è stato prima respinto dal ‘bagno’ e successivamente pestato con calci e pugni da un buttafuori della struttura. Il malcapitato avrebbe riportato una frattura a perone e mascella con prognosi di 30 giorni. Nel medesimo ‘bagno’, solo pochi giorni prima era avvenuto un episodio di razzismo a scapito di un giovane etiope che si è sentito dire: “chi ha la pelle scura non entra”, impedendone l’accesso.

VIOLENZA E RAZZISMO IN ‘BAGNO’ A CHIOGGIA: GLI EPISODI

Il ragazzo vittima di razzismo aveva denunciato l’episodio, spiegando l’accaduto: si trovava in compagnia di amici quando è stato bloccato all’ingresso perchè “non potevano entrare persone con la pelle scura”. I buttafuori gli avrebbero spiegato che si erano verificati dei furti per i quali erano sospettate “persone di colore”. Dei presunti furti però non era mai stata fatta denuncia. Altre violenze sarebbero emerse dalle indagini delle autorità di Chioggia, tra cui un’aggressione a un avventore che aveva riportato la frattura delle ossa nasali con prognosi di 20 giorni. Il susseguirsi si violenze, spiega la questura, ha portato ad un elevato allarme sociale facendo emergere al tempo stesso “una non adeguata vigilanza del locale da parte del gestore”. Quindi, ha proseguito, l’atteggiamento del personale ha “pericolosamente minato diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione”.

