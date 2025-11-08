Si moltiplicano gli episodi di violenza: manca quella rete condivisa di valori su cui si fondava la società. Senza di essa la repressione non serve

I fatti di cronaca nera occupano le prime pagine dei giornali, riassumerli è triste quanto inutile. Queste violenze hanno ovviamente più cause: dal dilagare di nuove droghe al primato di una libido senza freni, dai mancati controlli sui comportamenti devianti alla volatilità di qualsiasi principio normativo.

Resta comunque il bisogno di dare delle risposte alla domanda collettiva che di fatto emerge. Perché gli episodi di violenza privata, al di là della cassa di risonanza mediatica, sembrano comunque moltiplicarsi? Perché appaiono decisamente scollegati da una qualsiasi forma di marginalità sociale o di precarietà economica, anzi si affermano nella più totale indipendenza da queste ultime?

ALESSIA PIFFERI/ Niente ergastolo, ecco perché le sentenze reali non seguono quelle in tv

Per avere la risposta occorre recuperare delle evidenze sociologiche troppo spesso ignorate.

Nel corso della loro storia, le società si sono sempre difese dai comportamenti reputati disonesti come dagli atti criminali. Leggi, norme non scritte, ma anche e soprattutto, princìpi condivisi e regole di condotta sono stati diffusi e difesi ad ogni livello. Erano ricordati nei princìpi fondatori, diffusi nella morale delle famiglie e delle comunità, ripresentati solennemente nelle feste collettive come nei riti di passaggio.

Garlasco, Garofano chiama Ore 14: "Basta con i sospetti!"/ Legale di Lovati: "Ecco chi sono quei signori lì"

Nell’Italia della ricostruzione e dello sviluppo economico famiglia e scuola, assieme a parrocchie, partiti e sindacati, contribuivano non solo a condividere regole e princìpi, ma soprattutto a diffonderli e a farli rispettare tra le righe di ogni appartenenza e di ogni militanza. Tutte loro presidiavano il territorio della vita quotidiana attraverso un controllo invisibile ma efficace. Ma soprattutto contribuivano a rinforzare vicendevolmente una rete di princìpi di verità che finivano così per costituire l’anima di una collettività nazionale che volentieri vi si iscriveva.

In questo senso tutte queste realtà rappresentavano altrettante istituzioni morali.

Elia Del Grande, lettera dopo l'evasione: "Trattato peggio di un detenuto"/ Si indaga sui possibili complici

Così, prima ancora di polizia e vigili, era questa rete di principi di verità a rendere impensabile che dei minorenni decidessero di trascorrere una notte di festa, brutalizzando e seviziando un loro coetaneo disabile, come è accaduto pochi giorni fa, a Torino, nella notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre. O che uomini maturi, più che adulti se non addirittura alle porte della senilità, prendessero a coltellate la propria ex moglie, come a Milano il 22 ottobre, o la compagna decisa a lasciarli, come è avvenuto sempre a Milano sette giorni prima.

O ancora, che dei giovani normodotati vendicassero un’offesa, presunta o reale, con un raid in moto e relativa sparatoria in una piazza piena di coetanei, come è avvenuto a Monreale nella notte del 27 aprile. O infine che una delle più trafficate arterie metropolitane potesse essere utilizzata per effettuare delle gare di velocità causando tragedie irricuperabili, come è accaduto a Roma nella notte del 25 ottobre.

Appare evidente quanto i responsabili di tutti gli atti delinquenziali appena citati si muovano in un sostanziale vuoto sociale. Tutte queste azioni delittuose rinviano di fatto a soggetti per i quali tali princìpi di verità sono oramai estremamente evanescenti e decisamente inoperanti. Ciascuno dei responsabili dei singoli crimini arriva a soddisfare le proprie pulsioni senza che le famiglie, la scuola, le reti associative, le comunità di appartenenza, in pratica tutte le istituzioni sociali che si edificano sulla base di princìpi morali, siano state in condizioni di impedire una tale deriva, rivelandosi così malinconicamente ininfluenti.

Negli stessi giorni in cui, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Pier Paolo Pasolini, riemerge il concetto di “omologazione culturale”, siamo dinanzi a qualcosa che è solo in parte l’esito di quest’ultima, ma costituisce una sorta di vero e proprio “effetto perverso” che si iscrive dentro le pieghe dell’individualismo trionfante.

L’omologazione culturale, qualora ancora esista, non è affatto quella dell’adeguarsi ai modelli di consumo ed agli stili di vita promossi dal mercato, bensì si manifesta nella riduzione al puro stato funzionale di istituzioni che hanno smesso di operare sul piano normativo, per limitarsi solo a proporre e assicurare dei servizi di cura, formazione e assistenza. Quando qualcuna di queste cerca di recuperare centralità e autorevolezza, come avviene attualmente nella scuola, le iniziative che adotta appaiono a molti come semplicemente anacronistiche.

È quindi proprio in ragione della scomparsa di questa funzione morale che le mille devianze criminali e le mille derive individuali percorrono oggi la loro parabola mortale senza incontrare ostacoli che le blocchino sul nascere, senza imbattersi in autorità morali ed educative che si rivelino capaci di presentare e riproporre senza sosta quella rete di princìpi di verità, che sono poi eminentemente relazionali ed hanno nell’attenzione all’altro la loro prima ed indispensabile premessa.

Non c’è infatti nessuna libertà possibile senza il senso di responsabilità proveniente da una tale attenzione. I diritti del singolo sono semplicemente improponibili senza una coscienza delle relazioni che lo correlino agli altri, assieme alla consapevolezza della loro centralità.

Di fatto la presenza dei comportamenti criminali è rivelatrice di un’assenza. Denuncia una sempre minore visibilità di quella rete del Vero che finisce così con l’apparire inesistente. Dietro il principio del “tutto è possibile” si cela la dissolvenza di quei princìpi di verità che dovrebbero invece apparire come delle evidenze. Ma se è così, se dinanzi al dilagare di simili comportamenti non c’è principio di controllo e repressione che possa bastare, occorre che le famiglie recuperino il loro ruolo di luoghi della responsabilità, mentre le scuole costituiscano altrettanti presìdi della coscienza collettiva.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI