Il centrodestra ha fermato l'approvazione della modifica del codice penale riguardante il consenso nel reato di violenza sessuale. Ecco perché

I partiti di centrodestra hanno frenato l’approvazione della modifica dell’art. 609 bis del codice penale che definisce il reato e il concetto di violenza sessuale.

Il punto che necessita ulteriori riflessioni è al comma 1, ove si precisa che il reato sussiste, anche laddove non ricorra alla violenza o alla minaccia, se manca il consenso libero e attuale dell’altra persona. Varie sono le questioni sul tappeto.

La prima è cosa significhi consenso “libero e attuale”, definizione molto generica e che lascia eccessiva discrezionalità interpretativa al giudice.

Secondo le prime interpretazioni, “libero” vuol dire non frutto di ricatto, o di abuso di potere, e “attuale” vuol dire che deve esserci nel momento preciso del rapporto e deve essere chiaro, non solo in virtù di un rapporto stabile e duraturo nel tempo, oppure esito di una volontà esplicitata in passato o anche solo espresso all’inizio del rapporto, ma poi, a rapporto iniziato, negato.

Secondo alcuni si tratta di situazioni assai diverse fra loro che, se rigidamente applicate, comporteranno enormi rischi per la gestione del rapporto (alcuni commentatori, tra il serio e il faceto, suggeriscono di far firmare alla partner contratti scritti ove affermano di accettare liberamente e continuativamente la relazione amorosa). Complesso sarebbe poi, soprattutto, anche il lavoro dell’interprete e di chi la norma deve poi applicare.

Queste difficoltà introducono poi la seconda questione sul tappeto e cioè l’aspetto probatorio: si introdurrebbe con la nuova norma la violazione di uno dei cardini del processo penale, e cioè che sia l’accusa a dimostrare la sussistenza del reato e non l’imputato a provare di essere innocente.

E quindi, calando il principio nel caso concreto, non è la donna che deve dimostrare di non essere stata consenziente o di aver revocato il consenso subito dopo averlo prestato, ma l’uomo a dover provare che lei il consenso lo aveva dato. Insomma un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

Trattasi poi di fornire una prova “diabolica”, cioè quasi impossibile. In conclusione, se una donna denuncia sostenendo di aver subito un rapporto senza aver dato il consenso per il partner non ci sarebbe via d’uscita e la condanna sarebbe sicura.

Da qui le perplessità della Lega che rileva come “questa sorta di consenso preliminare, informato e attuale, così come è scritto, lascia lo spazio a vendette personali” da parte di donne e uomini, che, senza nessun abuso, userebbero una norma vaga per vendette personali che intaserebbero i tribunali.

Viene da molti evocata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l’11 maggio 2011 che giustificherebbe e avvallerebbe il testo normativo proposto.

Ma non è così. L’art. 36 della Convenzione precisa che il consenso è libera manifestazione della volontà della persona che “deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto”. Come dire che non basta la denuncia della pretesa vittima; occorre verificare ogni altro elemento che confermi o smentisca l’esattezza del racconto della pretesa vittima.

E, infine, ma ci sarebbe ancora molto da dire, è proprio necessario inserire nella norma questo riferimento al consenso che, tutto sommato, è un dato scontato ed ormai patrimonio comune nella nostra cultura giuridica e non?

Le decisioni della Corte di Cassazione (in particolare della sezione terza che si occupa di questi reati) ormai da anni hanno consolidato una giurisprudenza assolutamente univoca che afferma come l’assenza di consenso sia elemento fondante la violenza, ma lasciando poi all’interprete il compito di valutare caso per caso ciascuna situazione.

Ben venga, in conclusione, la pausa di riflessione ed approfondimento decisa in Senato perché, come ha detto il ministro Eugenia Roccella, “è meglio prendere più tempo, ma approvare una legge convincente”. E così la maggioranza ha deciso di invitare in commissione Giustizia del Senato esperti e giuristi per un ciclo di audizioni che consentiranno di meglio approntare il testo normativo. Saggia decisione.

